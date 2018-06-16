Дорогие медики! В ваших руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

Сегодня - День медицинского работника. Коллектив ИА "Высота 102" поздравляет всех, кто посвятил себя заботе о жизни и здоровье человека. Во все времена эта профессия была и остается самой гуманной, милосердной, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

И сегодня, несмотря на профессиональный праздник, сотни врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, нянечек остаются на своих рабочих местах и готовы придти на помощь жителям области. Коллектив информационного агентства "Высота 102" желает Вам всем здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в работе в реализации программ, направленных на модернизацию медучреждений, внедрение новых методов диагностики и лечения, в деле освоения современного медицинского оборудования.