Как на праздник: Сборная Туниса в белом начала готовиться в Волгограде к матчу с Англией





Сборная Туниса опубликовала официальные фото с тренировки в Волгограде, сделанные накануне, сообщает ИА «Высота 102». Футболисты вышли на тренировочное поле с улыбками, в нарядной белой форме и, по крайней мере внешне смотрелись просто отлично.





Уже сегодня в Волгоград прибудет команда Англии, с которой «орлам Карфагена» предстоит сразиться на поле «Волгоград Арены». В прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году – африканская команда тогда проиграла со счетом 0:2. Сегодня на вторую половину дня запланирована открытая тренировка сборной Туниса на «Волгоград Арене», а также пресс-конференция, на которой команда поделится своими впечатлениями от пребывания в городе-герое, а также ожиданиями от игры с Англией. Матч состоится 18 июня. Начало в 21.00.

Фото twitter.com/tunisiefootball



