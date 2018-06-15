|Спорт
|16.06.2018 19:49(Обновлено: 16.06.2018 19:50)
“Ротор-Волгоград” обыграл “Майкоп” в Абрау-Дюрсо - 15:0
Сегодня “Ротор-Волгоград” выиграл первый контрольный матч на предсезонных сборах в Абрау-Дюрсо. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, встреча с командой “Майкоп” прошла на площадке “Футбольный мир”.
По три гола “Майкопу” забили Александр Коротаев и Рагим Садыхов, два очка команде принес Юрий Завезен. По одному мячу отправили в ворота соперника: Евгений Чабанов, Исмаил Эдиев, Олег Николаев, Андрей Мязин, Николай Кузнецов, Антон Пискунов и Данила Хахалев.
Отметим, что команда “Майкоп” выступает на уровне первенства региона. В тоже время “Ротор-Волгоград” играет в ФНЛ, однако сегодня на поле присутствовали, в основном, молодые игроки, в том числе и те, кто еще находится на просмотре.
Напомним, что во время этих сборов команду пополнили девять новых игроков. Также ранее сообщалось, что в “Роторе-Волгограде”остались семеро игроков из основного состава прошлого сезона: Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|16.06.2018 19:32
Сегодня территория у Дома профсоюзов и Центрального банка окончательно преобразилась. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, помимо нового покрытия по обе стороны фонтана у Дома профсоюзов появились новые семиметровые скамейки, выполненные из бетона и дерева. Они соединены декоративными клумбами, в которые высажены саженцы туи. Еще несколько новых лавочек для комфорта горожан и гостей установлены вдоль проспекта им. Ленина в районе остановки «Современник». Ранее подрядная организация установила на этой территории освещение, которого здесь не было долгие годы. Появились малые архитектурные формы и на ул. Комсомольской. Завершаются работы...
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|Спорт
|16.06.2018 19:18
Первые фотографии из Волгограда с футболистами сборной Туниса, которые прибыли в город-герой более 2 часов назад, появились в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранец Edin Cavalic уже успел сфотографироваться с нападающим сборной Туниса Вахби Хазри, назвав его «самым главным человеком для Туниса». Фотография, по всей видимости, сделана в отеле, где остановились футболисты сборной. Вахби Хазри (нападающий французского «Ренна») накануне процитировали федеральные СМИ. Лучший бомбардир сборной Туниса выразил надежду, что может сыграть с англичанами на матче ЧМ-2018 и помочь своей команде. Сообщается, что Хазри не выходил на поле с апреля из-за травмы бедра. Напомним, сборная...
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|Происшествия
|16.06.2018 16:18
В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл. Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области. По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно...
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|Спорт
|16.06.2018 16:10 (Обновлено: 16.06.2018 20:51)
Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего. Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии. Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в...
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|Общество
|16.06.2018 15:10
Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”. Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко), - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная). С 01:00 до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса. Маршрут шаттла...
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|Общество
|16.06.2018 14:06
Автобусный парк МУП «ВПАТП №7» в режиме тестовой эксплуатации пополнил двухсекционный автобус. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в горадминистрации. Транспорт на пробу муниципальному предприятию "ПАТП-7" предоставило ООО "Волгобас". Его салон рассчитан на 180 человек, это на 70 мест больше, чем в стандартных моделях. Кроме того, на борту автобуса предусмотрено 14 мест для маломобильных пассажиров. Для удобства посадки и высадки пассажиров автобус оснащен системой наклона кузова к посадочной платформе. Сейчас новый автобус-"гармошка" проходит обкатку по маршруту №2. Для удобства пассажиров конечная остановка продлена до остановки пл.Ленина. Планируется, что курсировать двухсекционный транспорт будет около месяца, по итогам тестовой эксплуатации муниципалитет рассмотрит вариант...
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|Спорт
|16.06.2018 13:59
Городской транспорт будет работать в усиленном режиме в день первого матча в рамках ЧМ-2018, который состоится на "Волгоград Арене" 18 июня. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, общественный транспорт перейдет на особый режим работы в дни чемпионата за шесть часов до начала матчей. Этот режим завершится через четыре часа после окончания игры. Интервал движения троллейбусов №10 “а”, 9 и 12 составит 3-4 минуты, а скоростных трамваев 2-3 минуты. С учетом создания пешеходных зон вокруг “Волгоград-Арены” будет скорректирован их маршрут. Троллейбус № 10 “а” будет следовать по маршруту № 10 с конечной остановкой на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и...
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|Здравоохранение
|16.06.2018 11:15
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» организовал поставку реагентов и необходимого оборудования в Социалистическую республику Вьетнам для выявления опасных вирусных заболеваний, которые часто встречаются в странах Азии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, диагностические препараты отправятся в зарубежное государство в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. За 2,8 миллиона рублей эту работу выполнит компания «Норманн-Груп». Среди диагностического оборудования – реагенты для выявления таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, японский энцефалит, лихорадка Чикунгунья, а также различных вирусов гриппа. Средства на эти цели выделил...
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|Общество
|16.06.2018 11:11
В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
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|Расследования
|16.06.2018 10:14
Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек. Отвечая на вопрос судьи,...
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|Общество
|16.06.2018 09:21
Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
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|Спорт
|16.06.2018 06:11
Воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев 18 июня выведут спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Именно эти юные футболисты получили почетное право принять участие в церемонии открытия матча между сборными Туниса и Англии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно...
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|Экология
|15.06.2018 21:02
С помощью спецтехники компании с территории перехватывающей парковки в Тракторозаводском районе Волгограда вывезли десятки кубометров мусора, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Чистого города". Площадка, расположенная на севера Волгограда возле хлебозавода №4, пять лет назад стала местом проведения байк-шоу. Однако с тех пор эта территория превратилась в настоящую свалку и утонула в отходах, которые сюда свозили недобросовестные компании-перевозчики. ГК "Чистый город" откликнулась на просьбу регионального отделения ОНФ и районной администрации о привлечении к расчистке территории серьезной коммунальной техники. Как поясняют в ГК "Чистый город", расчистка свалки займет не один день, но к первому матчу между Англией...
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|Аналитика
|15.06.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод публично произнести коронную фразу последних месяцев. В деле о трагедии с катамараном все больше вопросов: семья арестованного хозяина лодочной станции и простые жители Волгограда - в недоумении. Это не сон: волгоградские болельщики и их иностранные «коллеги» под впечатлением от фееричной победы сборной России. Автомарш «Юнармия – от Победы к Победам!»: патриоты из Красноярска развернули на Мамаевом кургане двадцатиметровую копию Знамени Победы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|15.06.2018 19:48
Сегодня завершены работы по капитальному обновлению фасада и крыши исторического объекта в Волгограде - легендарного Дома Павлова. Капремонт инженерных сетей по просьбам жильцов перенесен на более поздний срок. Все работы проводились под строгим контролем комитета по охране объектов культурного наследия и руководства Фонда капремонта. Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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16 июня 19:49
“Ротор-Волгоград” обыграл “Майкоп” в Абрау-Дюрсо - 15:0
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