“Ротор-Волгоград” обыграл “Майкоп” в Абрау-Дюрсо - 15:0

Сегодня “Ротор-Волгоград” выиграл первый контрольный матч на предсезонных сборах в Абрау-Дюрсо. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, встреча с командой “Майкоп” прошла на площадке “Футбольный мир”.

По три гола “Майкопу” забили Александр Коротаев и Рагим Садыхов, два очка команде принес Юрий Завезен. По одному мячу отправили в ворота соперника: Евгений Чабанов, Исмаил Эдиев, Олег Николаев, Андрей Мязин, Николай Кузнецов, Антон Пискунов и Данила Хахалев.

Отметим, что команда “Майкоп” выступает на уровне первенства региона. В тоже время “Ротор-Волгоград” играет в ФНЛ, однако сегодня на поле присутствовали, в основном, молодые игроки, в том числе и те, кто еще находится на просмотре.

Напомним, что во время этих сборов команду пополнили девять новых игроков. Также ранее сообщалось, что в “Роторе-Волгограде”остались семеро игроков из основного состава прошлого сезона: Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин.



