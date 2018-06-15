В центре Волгограда к ЧМ-2018 успели обустроить новые площадки для отдыха

Сегодня территория у Дома профсоюзов и Центрального банка окончательно преобразилась. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, помимо нового покрытия по обе стороны фонтана у Дома профсоюзов появились новые семиметровые скамейки, выполненные из бетона и дерева. Они соединены декоративными клумбами, в которые высажены саженцы туи. Еще несколько новых лавочек для комфорта горожан и гостей установлены вдоль проспекта им. Ленина в районе остановки «Современник». Ранее подрядная организация установила на этой территории освещение, которого здесь не было долгие годы. Появились малые архитектурные формы и на ул. Комсомольской.

Завершаются работы по улице Краснознаменской. На пешеходной зоне укладывается плитка на площади 2100 квадратных метров, после чего здесь установят новые садовые бордюры.