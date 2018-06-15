







Первые фотографии из Волгограда с футболистами сборной Туниса, которые прибыли в город-герой более 2 часов назад, появились в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранец Edin Cavalic уже успел сфотографироваться с нападающим сборной Туниса Вахби Хазри, назвав его «самым главным человеком для Туниса». Фотография, по всей видимости, сделана в отеле, где остановились футболисты сборной. Вахби Хазри (нападающий французского «Ренна») накануне процитировали федеральные СМИ. Лучший бомбардир сборной Туниса выразил надежду, что может сыграть с англичанами на матче ЧМ-2018 и помочь своей команде. Сообщается, что Хазри не выходил на поле с апреля из-за травмы бедра.

Напомним, сборная Туниса прибыла в Волгоград сегодня на «Boeing-737» авиакомпании «Россия». Матч Англия -Тунис пройдет на «Волгоград Арене» 18 июня. Англичане прибудут в Волгоград накануне матча, 17 июня.

Фото Edin Cavalic с Instagram