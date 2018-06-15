Очень маленькое объявление, затерянное среди блоков рекламы на последней полосе свежего выпуска районной газеты поразило жителей Краснослободска Волгоградской области своей беспощадностью. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, администрация городского поселения таким образом довела до сведения населения обезоруживающую информацию о том, что в черте города нет мест организованного отдыха людей и поэтому купание в неустановленных местах запрещено. Почему нельзя было хотя бы одно «неустановленное место» сделать «установленным», и как должны себя чувствовать люди, живущие на левом берегу большой реки Волги, но не имеющие возможности легально и безопасно искупаться жарким днем, чиновники не уточнили. «Администрации проще расписаться в собственной беспомощности и все запретить, чем сделать что-то нужное для людей», - говорят жители Краснослободска. Кстати, это единственный город в Волгоградской области, расположенный буквально на территории Волго-Ахтубинской поймы - между реками Волгой и Ахтубой.
|Общество
|16.06.2018 21:02
Мест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купаться
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
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Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|16.06.2018 19:32
Сегодня территория у Дома профсоюзов и Центрального банка окончательно преобразилась. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, помимо нового покрытия по обе стороны фонтана у Дома профсоюзов появились новые семиметровые скамейки, выполненные из бетона и дерева. Они соединены декоративными клумбами, в которые высажены саженцы туи. Еще несколько новых лавочек для комфорта горожан и гостей установлены вдоль проспекта им. Ленина в районе остановки «Современник». Ранее подрядная организация установила на этой территории освещение, которого здесь не было долгие годы. Появились малые архитектурные формы и на ул. Комсомольской. Завершаются работы...
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|Спорт
|16.06.2018 19:18
Первые фотографии из Волгограда с футболистами сборной Туниса, которые прибыли в город-герой более 2 часов назад, появились в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранец Edin Cavalic уже успел сфотографироваться с нападающим сборной Туниса Вахби Хазри, назвав его «самым главным человеком для Туниса». Фотография, по всей видимости, сделана в отеле, где остановились футболисты сборной. Вахби Хазри (нападающий французского «Ренна») накануне процитировали федеральные СМИ. Лучший бомбардир сборной Туниса выразил надежду, что может сыграть с англичанами на матче ЧМ-2018 и помочь своей команде. Сообщается, что Хазри не выходил на поле с апреля из-за травмы бедра. Напомним, сборная...
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|Происшествия
|16.06.2018 16:18
В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл. Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области. По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно...
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|Спорт
|16.06.2018 16:10 (Обновлено: 16.06.2018 20:51)
Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего. Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии. Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в...
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|Общество
|16.06.2018 15:10
Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”. Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко), - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная). С 01:00 до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса. Маршрут шаттла...
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|Общество
|16.06.2018 14:06
Автобусный парк МУП «ВПАТП №7» в режиме тестовой эксплуатации пополнил двухсекционный автобус. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в горадминистрации. Транспорт на пробу муниципальному предприятию "ПАТП-7" предоставило ООО "Волгобас". Его салон рассчитан на 180 человек, это на 70 мест больше, чем в стандартных моделях. Кроме того, на борту автобуса предусмотрено 14 мест для маломобильных пассажиров. Для удобства посадки и высадки пассажиров автобус оснащен системой наклона кузова к посадочной платформе. Сейчас новый автобус-"гармошка" проходит обкатку по маршруту №2. Для удобства пассажиров конечная остановка продлена до остановки пл.Ленина. Планируется, что курсировать двухсекционный транспорт будет около месяца, по итогам тестовой эксплуатации муниципалитет рассмотрит вариант...
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|Спорт
|16.06.2018 13:59
Городской транспорт будет работать в усиленном режиме в день первого матча в рамках ЧМ-2018, который состоится на "Волгоград Арене" 18 июня. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, общественный транспорт перейдет на особый режим работы в дни чемпионата за шесть часов до начала матчей. Этот режим завершится через четыре часа после окончания игры. Интервал движения троллейбусов №10 “а”, 9 и 12 составит 3-4 минуты, а скоростных трамваев 2-3 минуты. С учетом создания пешеходных зон вокруг “Волгоград-Арены” будет скорректирован их маршрут. Троллейбус № 10 “а” будет следовать по маршруту № 10 с конечной остановкой на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и...
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|Здравоохранение
|16.06.2018 11:15
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» организовал поставку реагентов и необходимого оборудования в Социалистическую республику Вьетнам для выявления опасных вирусных заболеваний, которые часто встречаются в странах Азии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, диагностические препараты отправятся в зарубежное государство в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. За 2,8 миллиона рублей эту работу выполнит компания «Норманн-Груп». Среди диагностического оборудования – реагенты для выявления таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, японский энцефалит, лихорадка Чикунгунья, а также различных вирусов гриппа. Средства на эти цели выделил...
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|Общество
|16.06.2018 11:11
В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
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|Расследования
|16.06.2018 10:14
Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек. Отвечая на вопрос судьи,...
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|Общество
|16.06.2018 09:21
Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
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|Спорт
|16.06.2018 06:11
Воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев 18 июня выведут спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Именно эти юные футболисты получили почетное право принять участие в церемонии открытия матча между сборными Туниса и Англии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно...
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|Экология
|15.06.2018 21:02
С помощью спецтехники компании с территории перехватывающей парковки в Тракторозаводском районе Волгограда вывезли десятки кубометров мусора, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Чистого города". Площадка, расположенная на севера Волгограда возле хлебозавода №4, пять лет назад стала местом проведения байк-шоу. Однако с тех пор эта территория превратилась в настоящую свалку и утонула в отходах, которые сюда свозили недобросовестные компании-перевозчики. ГК "Чистый город" откликнулась на просьбу регионального отделения ОНФ и районной администрации о привлечении к расчистке территории серьезной коммунальной техники. Как поясняют в ГК "Чистый город", расчистка свалки займет не один день, но к первому матчу между Англией...
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|Аналитика
|15.06.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод публично произнести коронную фразу последних месяцев. В деле о трагедии с катамараном все больше вопросов: семья арестованного хозяина лодочной станции и простые жители Волгограда - в недоумении. Это не сон: волгоградские болельщики и их иностранные «коллеги» под впечатлением от фееричной победы сборной России. Автомарш «Юнармия – от Победы к Победам!»: патриоты из Красноярска развернули на Мамаевом кургане двадцатиметровую копию Знамени Победы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|15.06.2018 19:48
Сегодня завершены работы по капитальному обновлению фасада и крыши исторического объекта в Волгограде - легендарного Дома Павлова. Капремонт инженерных сетей по просьбам жильцов перенесен на более поздний срок. Все работы проводились под строгим контролем комитета по охране объектов культурного наследия и руководства Фонда капремонта. Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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