Мест нет: Жителям города на левом берегу Волги в Волгоградской области запретили купаться





Очень маленькое объявление, затерянное среди блоков рекламы на последней полосе свежего выпуска районной газеты поразило жителей Краснослободска Волгоградской области своей беспощадностью. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, администрация городского поселения таким образом довела до сведения населения обезоруживающую информацию о том, что в черте города нет мест организованного отдыха людей и поэтому купание в неустановленных местах запрещено. Почему нельзя было хотя бы одно «неустановленное место» сделать «установленным», и как должны себя чувствовать люди, живущие на левом берегу большой реки Волги, но не имеющие возможности легально и безопасно искупаться жарким днем, чиновники не уточнили. «Администрации проще расписаться в собственной беспомощности и все запретить, чем сделать что-то нужное для людей», - говорят жители Краснослободска. Кстати, это единственный город в Волгоградской области, расположенный буквально на территории Волго-Ахтубинской поймы - между реками Волгой и Ахтубой.