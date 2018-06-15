



Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области.

По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно был отмечен за труд ведомственными наградами Минздрава России. Являлся отличником здравоохранения и обладателем Почетной грамоты министерства.

В коллективе пользовался заслуженным уважением и любовью товарищей. Был отличным семьянином, отцом и дедушкой. После выхода на заслуженный отдых активно занимался общественной работой.

Комитет здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викторовича.









В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл.