Исправительные работы сроком на шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства назначены жителю Волгоградской области за 9 экземпляров рыбы, добытой незаконным путем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, местный житель, ранее уже судимый за незаконную добычу водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), снова попался на незаконной рыбалке с применением запрещенных орудий лова. Установлено, что в апреле текущего года на водоеме реки Карповка недалеко от хутора Колпачки Калачевского района он установил ставную рыболовную лесковую сеть, которая является запрещенным орудием лова. С ее помощью рыбак поймал одного сазана, одну щуку и 7 карасей. При извлечении лесковой сети из водоема он был задержан сотрудником полиции. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 500 рублей. В мае прошлого года за аналогичное деяние ему был назначен штраф в сумме 5000 рублей. На этот раз суд приговорил нарушителя к исправительным работам. Однако назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. В течение этого срока условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.



