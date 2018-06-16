Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции





Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться?

Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит рейдОрский захват домов". Далее жителей призывают быть бдительными, не открывать двери и ничего не подписывать.

Однако начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Волгоградской области полковник внутренней службы Светлана Смольянинова заявила редакции, что ведомство не имеет никакого отношения к данным объявлениям. Более того, нет никаких оснований говорить о создании неблагоприятной обстановки в городе.

Напомним, неделю назад информагентство опубликовало материал под заголовком "Управляющая компания в Волгограде озаботилась провокациями в отношении себя". В нем шла речь также о странных объявлениях, которые, судя по всему, распространила управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Во всяком случае, людей предупреждали об участившихся случаях мошенничества, о возможной агитации по смене управляющей компании. При этом сами жители признались, что претензий у них к данной УК немало, и они на самом деле обрадовались, если бы ей на смену пришла другая. Которая бы просто честно работала.

Между тем, в настоящее время в отношении руководителя «УЖФ Краснооктябрьского района» и ООО «Энерго-Инвест» Анны Драгуновой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С середины 2015 по январь 2018 годов со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей, которые были выведены через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий.