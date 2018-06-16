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Общество
 17.06.2018 05:16

Жителей Волгограда пугают страшилками от имени полиции


Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102"  собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться? 
Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит рейдОрский захват домов". Далее жителей призывают быть бдительными, не открывать двери и ничего не подписывать. 
Однако начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Волгоградской области полковник внутренней службы Светлана Смольянинова заявила редакции, что ведомство не имеет никакого отношения к данным объявлениям. Более того, нет никаких оснований говорить о создании неблагоприятной обстановки в городе. 
Напомним, неделю назад информагентство опубликовало материал под заголовком "Управляющая компания в Волгограде озаботилась провокациями в отношении себя". В нем шла речь также о странных объявлениях, которые, судя по всему, распространила управляющая компания ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Во всяком случае, людей предупреждали об участившихся случаях мошенничества, о возможной агитации по смене управляющей компании. При этом сами жители признались, что претензий у них к данной УК немало, и они на самом деле обрадовались, если бы ей на смену пришла другая. Которая бы просто честно работала.
Между тем, в настоящее время в отношении руководителя «УЖФ Краснооктябрьского района» и ООО «Энерго-Инвест» Анны Драгуновой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С середины 2015 по январь 2018 годов со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей, которые были выведены через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. 
 
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Общество 16.06.2018 14:06

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Прочитана: 1408 раз
Здравоохранение 16.06.2018 11:15

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Общество 16.06.2018 11:11

Ни ФИФА подобного: Автобусы маршрута ЧМ-2018 стали зарабатывать на коммерческой рекламе В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на  оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
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Расследования 16.06.2018 10:14

Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек.   Отвечая на вопрос судьи,...
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Общество 16.06.2018 09:21

Дороги Волгограда атаковала тысячная армия полосатых «зебр» Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
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