В Волгограде в дни матчей ЧМ-2018 будут работать 100 автобусов-шаттлов

Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”.

Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко), - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная).

С 01:00 до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса.

Маршрут шаттла S2: “Вокзал” (Привокзальная площадь) - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная) - “Стадион”.

Маршрут шаттла S3: перехватывающая парковка “Тракторная” (у остановки “Хлебозавод”) - перехватывающая парковка “Комсомолл” - “Вокзал” (ул. Пархоменко) - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная) - “Стадион”. Интервал их движения составит около 15 минут. А после окончания матчей шаттлы будут отправляться от “Стадиона” через 3 минуты.



