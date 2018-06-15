В день первого матча ЧМ-2018 в Волгограде "усилят" транспорт

Городской транспорт будет работать в усиленном режиме в день первого матча в рамках ЧМ-2018, который состоится на "Волгоград Арене" 18 июня. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, общественный транспорт перейдет на особый режим работы в дни чемпионата за шесть часов до начала матчей. Этот режим завершится через четыре часа после окончания игры. Интервал движения троллейбусов №10 “а”, 9 и 12 составит 3-4 минуты, а скоростных трамваев 2-3 минуты.

С учетом создания пешеходных зон вокруг “Волгоград-Арены” будет скорректирован их маршрут. Троллейбус № 10 “а” будет следовать по маршруту № 10 с конечной остановкой на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и №12 станут ходить от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. На этих маршрутах будут курсировать 45 троллейбусов.

Скоростные трамваи перейдут на челночный режим движения между станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Число электротранспорта на линии в этот день увеличится в три раза.

С южных районов города в обычном режиме продолжат курсировать автобусы № 2, 55 и 77. Они дадут возможность волгоградцам добраться от Заканалья до площади Ленина и ТЦ “Комсомолл”.

Усилены автобусные маршруты и с северной стороны - это № 20, 21 и 25. Они свяжут Спартановку и Нижний Тракторный с железнодорожным вокзалом и ТЦ “Акварель”. Кстати, они заменят автобус № 95.



