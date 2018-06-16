|Общество
|17.06.2018 05:38
Волгоградский предприниматель избавляется от «подарков» бывших собственников ЦУМа
Недействительным признан договор дарения недвижимого имущества, заключенного в октябре 2014 года между предпринимателем Владимиром Еременко и супругой бывшего владельца ЦУМа Ниной Кривцовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, также признан недействительным договор купли-продажи от ноября 2010 года, заключенный между Еременко и Евгением Кривцовым – сыном Нины Кривцовой. В первом случае речь идет о нежилом помещении площадью 104,4 кв.м., расположенном на Аллее Героев,8. Сделка в 2010 году касалась пристроек к зданию ЦУМа, а именно нескольких нежилых помещений, расположенных в пристройках к универмагу, общей площадью более 1800 кв.м. В суде установлено, что восемь лет назад индивидуальный предприниматель Еременко купил эти помещения за 1 миллион 650 тысяч рублей. В 2017 году решением суда эти постройки были признаны самовольными. Предпринимателя Владимира Еременко обязали за свой счет осуществить снос незаконных построек, расположенных по адресу ул. Аллея Героев, 8, примыкающих к зданию Центрального универмага. Об этом ИА «Высота 102» неоднократно сообщала в своих публикациях. Кроме этого, по решению суда, Еременко должен за свой свет привести фасад ЦУМа в состояние, предшествующее моменту возведения самовольных построек. В решении отмечается, что поскольку договор от 13 ноября 2010 года между Кривцовым и Еременко является недействительным, так как заключен в отношении подлежащего на основании судебного решения сносу имущества, то стороны обязаны возвратить все полученное ими по сделке. Следовательно, Кривцов должен вернуть Еременко деньги, а тот возвратить недвижимое имущество. На этом основании недействительным (ничтожным) признан и договор дарения от 2014 года. «С учетом решения суда о сносе, здание спорного объекта должен сносить продавец имущества, поэтому исковые требования являются обоснованными и доказанными и регистрация права собственности за покупателем, не является препятствием для требований о применении последствий недействительности сделки», - говорится в решении суда.
В законную силу оно пока не вступило. У сторон есть право обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Расследования
|17.06.2018 07:10
Исправительные работы сроком на шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства назначены жителю Волгоградской области за 9 экземпляров рыбы, добытой незаконным путем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор суда, местный житель, ранее уже судимый за незаконную добычу водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), снова попался на незаконной рыбалке с применением запрещенных орудий лова. Установлено, что в апреле текущего года на водоеме реки Карповка недалеко от хутора Колпачки Калачевского района он установил ставную рыболовную лесковую сеть, которая является запрещенным орудием лова. С ее помощью рыбак поймал одного сазана, одну щуку и 7 карасей....
Прочитана: 765 раз
|Общество
|17.06.2018 05:16
Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться? Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит...
Прочитана: 1611 раз
|Общество
|17.06.2018 05:14
Среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области в 2017 году по виду экономической деятельности в области здравоохранения составила 24 тыс. 782 рубля, что составило 106,5% к уровню 2016 года. Согласно данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», средняя заработная плата врачей в государственных и муниципальных организациях в 2017 году составила 39 тыс. 55 рублей, среднего медицинского персонала – 23 тыс. 29 рублей. Структура врачей по специальностям такова: терапевты – 22%, стоматологи – 13%, хирурги – 10%, педиатры – 8%, акушеры-гинекологи – 6%, в структуре среднего медицинского персонала – медицинские сестры (68%) и фельдшеры (8%). На начало 2017 г. в Волгоградской области...
Прочитана: 2038 раз
|Общество
|16.06.2018 21:02
Очень маленькое объявление, затерянное среди блоков рекламы на последней полосе свежего выпуска районной газеты поразило жителей Краснослободска Волгоградской области своей беспощадностью. Как сообщили ИА «Высота 102» краснослободцы, администрация городского поселения таким образом довела до сведения населения обезоруживающую информацию о том, что в черте города нет мест организованного отдыха людей и поэтому купание в неустановленных местах запрещено. Почему нельзя было хотя бы одно «неустановленное место» сделать «установленным», и как должны себя чувствовать люди, живущие на левом берегу большой реки Волги, но не имеющие возможности легально и безопасно искупаться жарким днем, чиновники не уточнили. «Администрации проще расписаться в собственной беспомощности и все запретить, чем сделать что-то нужное для людей», - говорят...
Прочитана: 5827 раз
|Спорт
|16.06.2018 19:49
Сегодня “Ротор-Волгоград” выиграл первый контрольный матч на предсезонных сборах в Абрау-Дюрсо. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, встреча с командой “Майкоп” прошла на площадке “Футбольный мир”. По три гола “Майкопу” забили Александр Коротаев и Рагим Садыхов, два очка команде принес Юрий Завезен. По одному мячу отправили в ворота соперника: Евгений Чабанов, Исмаил Эдиев, Олег Николаев, Андрей Мязин, Николай Кузнецов, Антон Пискунов и Данила Хахалев. Отметим, что команда “Майкоп” выступает на уровне первенства региона. В тоже время “Ротор-Волгоград” играет в ФНЛ, однако сегодня на поле присутствовали, в основном, молодые игроки, в том числе и те, кто еще находится на...
Прочитана: 1387 раз
|Общество
|16.06.2018 19:32
Сегодня территория у Дома профсоюзов и Центрального банка окончательно преобразилась. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, помимо нового покрытия по обе стороны фонтана у Дома профсоюзов появились новые семиметровые скамейки, выполненные из бетона и дерева. Они соединены декоративными клумбами, в которые высажены саженцы туи. Еще несколько новых лавочек для комфорта горожан и гостей установлены вдоль проспекта им. Ленина в районе остановки «Современник». Ранее подрядная организация установила на этой территории освещение, которого здесь не было долгие годы. Появились малые архитектурные формы и на ул. Комсомольской. Завершаются работы...
Прочитана: 1215 раз
|Спорт
|16.06.2018 19:18
Первые фотографии из Волгограда с футболистами сборной Туниса, которые прибыли в город-герой более 2 часов назад, появились в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», иностранец Edin Cavalic уже успел сфотографироваться с нападающим сборной Туниса Вахби Хазри, назвав его «самым главным человеком для Туниса». Фотография, по всей видимости, сделана в отеле, где остановились футболисты сборной. Вахби Хазри (нападающий французского «Ренна») накануне процитировали федеральные СМИ. Лучший бомбардир сборной Туниса выразил надежду, что может сыграть с англичанами на матче ЧМ-2018 и помочь своей команде. Сообщается, что Хазри не выходил на поле с апреля из-за травмы бедра. Напомним, сборная...
Прочитана: 1262 раз
|Происшествия
|16.06.2018 16:18
В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл. Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области. По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно...
Прочитана: 3892 раз
|Спорт
|16.06.2018 16:10 (Обновлено: 16.06.2018 20:51)
Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего. Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии. Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в...
Прочитана: 3621 раз
|Общество
|16.06.2018 15:10
Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”. Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко), - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная). С 01:00 до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса. Маршрут шаттла...
Прочитана: 2546 раз
|Общество
|16.06.2018 14:06
Автобусный парк МУП «ВПАТП №7» в режиме тестовой эксплуатации пополнил двухсекционный автобус. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в горадминистрации. Транспорт на пробу муниципальному предприятию "ПАТП-7" предоставило ООО "Волгобас". Его салон рассчитан на 180 человек, это на 70 мест больше, чем в стандартных моделях. Кроме того, на борту автобуса предусмотрено 14 мест для маломобильных пассажиров. Для удобства посадки и высадки пассажиров автобус оснащен системой наклона кузова к посадочной платформе. Сейчас новый автобус-"гармошка" проходит обкатку по маршруту №2. Для удобства пассажиров конечная остановка продлена до остановки пл.Ленина. Планируется, что курсировать двухсекционный транспорт будет около месяца, по итогам тестовой эксплуатации муниципалитет рассмотрит вариант...
Прочитана: 1408 раз
|Здравоохранение
|16.06.2018 11:15
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» организовал поставку реагентов и необходимого оборудования в Социалистическую республику Вьетнам для выявления опасных вирусных заболеваний, которые часто встречаются в странах Азии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, диагностические препараты отправятся в зарубежное государство в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. За 2,8 миллиона рублей эту работу выполнит компания «Норманн-Груп». Среди диагностического оборудования – реагенты для выявления таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, японский энцефалит, лихорадка Чикунгунья, а также различных вирусов гриппа. Средства на эти цели выделил...
Прочитана: 1565 раз
|Общество
|16.06.2018 11:11
В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
Прочитана: 1490 раз
|Расследования
|16.06.2018 10:14
Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек. Отвечая на вопрос судьи,...
Прочитана: 12949 раз
|Общество
|16.06.2018 09:21
Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
Прочитана: 1397 раз
17 июня 05:14
16 июня 21:02
16 июня 19:18
16 июня 16:10
16 июня 14:06
16 июня 11:11
15 июня 21:02
15 июня 20:01
15 июня 17:09
15 июня 15:00
15 июня 14:16
15 июня 13:39
15 июня 12:38
Общество
17 июня 05:14
16 июня 21:02
16 июня 14:06
16 июня 11:11
15 июня 13:39
15 июня 12:38
14 июня 20:33
14 июня 16:11
14 июня 12:55
14 июня 11:29
14 июня 10:49
14 июня 10:18
14 июня 07:37
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 16 Июня, Сб
Волгоград
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
16 Июня, Сб
|1 $
|62.6851 руб.
|1 €
|72.5329 руб.
|1 GBP
|83.1455 руб.
|1 CHF
|62.8990 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 22403
Просмотров: 22295
Просмотров: 20671
Просмотров: 16613
Просмотров: 4333
Просмотров: 3750
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +118 / 45-
Рекомендации: +91 / 23-
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана96
Рекомендации: +89 / 48-
Рекомендации: +69 / 32-
Рекомендации: +63 / 37-
Рекомендации: +61 / 22-
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
Рекомендации: +61 / 26-
Рекомендации: +49 / 23-
Рекомендации: +45 / 14-
Рекомендации: +43 / 13-