Не успели жители домов, проживающих в Краснооктябрьском районе Волгограда, прийти в себя после развешанных на дверях подъездов объявлений про мошенников, как их вновь "обрадовали" новыми страшилками. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" собственники квартир домов №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, теперь их предупреждают о рейдерском захвате их домов. Причем текст подписан ГУ МВД России по Волгоградской области. И как тут не заволноваться? Как следует из текста, написанного с ошибками, цитируем, "в период проведения чемпионата мира по футболу в городе создалась неблагоприятная обстановка, по квартирам ходят неизвестные лица и собирают подписи непонятно за что, происходит...