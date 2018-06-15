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Здравоохранение
 16.06.2018 11:15

Волгоградские эпидемиологи помогут Въетнаму в борьбе с тропической лихорадкой

ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» организовал поставку реагентов и необходимого оборудования в Социалистическую республику Вьетнам для выявления опасных вирусных заболеваний, которые часто встречаются в странах Азии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, диагностические препараты отправятся в зарубежное государство в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. За 2,8 миллиона рублей эту работу выполнит компания «Норманн-Груп». Среди диагностического оборудования – реагенты для выявления таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, японский энцефалит, лихорадка Чикунгунья, а также различных вирусов гриппа. Средства на эти цели выделил федеральный бюджет. 

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Происшествия 16.06.2018 16:18

В Волгограде после ДТП скончался отличник здравоохранения Александр Ушаков В Волгограде на 60-м году жизни сегодня скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области Александр Ушаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облздраве. Александр Викторович попал в ДТП - его сбил мотоцикл.  Александр Ушаков - уроженец Волгограда, из потомственной врачебной семьи. После окончания в 1982 году Волгоградского государственного медицинского института некоторое время работал терапевтом в Пензенской области. По возвращении в Волгоград трудился специалистом терапевтического профиля в поликлинике № 5, клинической больнице № 11. Позже был назначен председателем комитета здравоохранения администрации Кировского района. Более 10 лет находился на государственной службе в облздраве. Неоднократно...
Прочитана: 275 раз
Спорт 16.06.2018 16:10

Сборная Туниса прилетела в Волгоград Сборная Туниса по футболу прибыла в Волгоград, сообщает ИА “Высота 102”. В эти минуты в аэропорту Гумрак сел “Boeing-737” авиакомпании “Россия” со спортсменами на борту. Как стало известно информагентству, авиалайнер, который носит имя “Брянск”, вылетел из московского аэропорта “Внуково” около половины третьего. Уже завтра тунисские футболисты проведут в Волгограде тренировку, открытую для представителей СМИ. Тренер сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. В понедельник, 18 июня, в 21.00 на “Волгоград Арене” состоится матч между командами Туниса и Англии. Отметим, что футболисты “туманного Альбиона” свою “открытую тренировку” решили проводить на тренировочной базе в Зеленогорске. На фото: авиалайнер "Брянск" ...
Прочитана: 198 раз
Общество 16.06.2018 15:10

Около сотни автобусов-шаттлов будут курсировать по Волгограду в дни матчей ЧМ-2018. Как рассказали ИА “Высота 102” в городской администрации, они будут работать 18, 22, 25 и 28 июня с шести утра и до часа ночи. Точками их отправления станут аэропорт, железнодорожный вокзал и перехватывающая парковка у остановки “Хлебозавод”, а конечная - ТЦ “Европа Сити Молл”. Маршрут шаттла S1: Аэропорт - промежуточная остановка “Ашан” на шоссе Авиаторов - “Вокзал” (ул. Пархоменко),  - “Фан-зона FIFA” (Комсомольская) - “Фан-зона FIFA” (Набережная).  С 01:00  до 6:00 от Аэропорта до остановки “Стадион” (парковка «ТЦ «Европа Сити Молл») будут ходить два автобуса.   Маршрут шаттла S2: “Вокзал”...
Прочитана: 509 раз
Общество 16.06.2018 14:06

На улицы Волгограда вернулся автобус-"гармошка" Автобусный парк МУП «ВПАТП №7» в режиме тестовой эксплуатации пополнил двухсекционный автобус. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в горадминистрации. Транспорт на пробу муниципальному предприятию "ПАТП-7" предоставило ООО "Волгобас". Его салон рассчитан на 180 человек, это на 70 мест больше, чем в стандартных моделях. Кроме того, на борту автобуса предусмотрено 14 мест для маломобильных пассажиров. Для удобства посадки и высадки пассажиров автобус оснащен системой наклона кузова к посадочной платформе. Сейчас новый автобус-"гармошка" проходит обкатку по маршруту №2. Для удобства пассажиров конечная остановка продлена до остановки пл.Ленина. Планируется, что курсировать двухсекционный транспорт будет около месяца, по итогам тестовой эксплуатации муниципалитет рассмотрит вариант...
Прочитана: 616 раз
Спорт 16.06.2018 13:59

Городской транспорт будет работать в усиленном режиме в день первого матча в рамках ЧМ-2018, который состоится на "Волгоград Арене" 18 июня. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, общественный транспорт перейдет на особый режим работы в дни чемпионата за шесть часов до начала матчей. Этот режим завершится через четыре часа после окончания игры. Интервал движения троллейбусов №10 “а”, 9 и 12 составит 3-4 минуты, а скоростных трамваев 2-3 минуты. С учетом создания пешеходных зон вокруг “Волгоград-Арены” будет скорректирован их маршрут. Троллейбус № 10 “а” будет следовать по маршруту  № 10 с конечной остановкой на ул. Тулака. Троллейбусы №9 и...
Прочитана: 511 раз
Общество 16.06.2018 11:11

Ни ФИФА подобного: Автобусы маршрута ЧМ-2018 стали зарабатывать на коммерческой рекламе В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на  оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
Прочитана: 691 раз
Расследования 16.06.2018 10:14

Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек.   Отвечая на вопрос судьи,...
Прочитана: 8757 раз
Общество 16.06.2018 09:21

Дороги Волгограда атаковала тысячная армия полосатых «зебр» Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
Прочитана: 866 раз
Спорт 16.06.2018 06:11

Юные футболисты из Камышина и Волгограда выведут на стадион сборные Туниса и Англии Воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев 18 июня выведут спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Именно эти юные футболисты получили почетное право принять участие в церемонии открытия матча между сборными Туниса и Англии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.   Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно...
Прочитана: 1407 раз
Экология 15.06.2018 21:02

ГК "Чистый город" в Волгограде помогла к ЧМ-2018 очистить от мусора перехватывающую парковку С помощью спецтехники компании с территории перехватывающей парковки в Тракторозаводском районе Волгограда вывезли десятки кубометров мусора, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Чистого города". Площадка, расположенная на севера Волгограда возле хлебозавода №4, пять лет назад стала местом проведения байк-шоу. Однако с тех пор эта территория превратилась в настоящую свалку и утонула в отходах, которые сюда свозили недобросовестные компании-перевозчики. ГК "Чистый город" откликнулась на просьбу регионального отделения ОНФ и районной администрации о привлечении к расчистке территории серьезной коммунальной техники. Как поясняют в ГК "Чистый город", расчистка свалки займет не один день, но к первому матчу между Англией...
Прочитана: 5845 раз
Аналитика 15.06.2018 20:01

Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод публично произнести коронную фразу последних месяцев. В деле о трагедии с катамараном все больше вопросов: семья арестованного хозяина лодочной станции и простые жители Волгограда - в недоумении. Это не сон: волгоградские болельщики и их иностранные «коллеги» под впечатлением от фееричной победы сборной России. Автомарш «Юнармия – от Победы к Победам!»: патриоты из Красноярска развернули на Мамаевом кургане двадцатиметровую копию Знамени Победы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 20756 раз
Общество 15.06.2018 19:48

Сегодня завершены работы по капитальному обновлению фасада и крыши исторического объекта в Волгограде - легендарного Дома Павлова. Капремонт инженерных сетей по просьбам жильцов перенесен на более поздний срок. Все работы проводились под строгим контролем комитета по охране объектов культурного наследия и руководства Фонда капремонта.  Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
Прочитана: 1503 раз
Газетный киоск 15.06.2018 17:32

"Национальный спортивный телеканал". Сегодня сборная Египта уступила Уругваю в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.На 90-й минуте победный гол в Екатеринбурге забил Хосе Хименес. Лидер «фараонов» Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, остался в запасе. Напомним, что уругвайцы в течение 48 лет не могли одержать победу в стартовом матче чемпионатов мира (3 ничьи и 3 поражения). В последний раз небесно-голубые брали верх в первой игре ЧМ в 1970 году, одолев Израиль (2:0). На том турнире уругвайцы заняли четвертое место. Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской...
Прочитана: 2073 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09 (Обновлено: 15.06.2018 17:09)

Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде Участники патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к Победам!" вместе с волгоградскими школьниками сегодня развернули 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане, сообщает ИА "Высота 102". Организаторы проекта считают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.  Волгоград - не единственное место, которое юнармейцы посетили за всё время своей поездки. Путешествие по стране они начали 7 июня в Красноярске, и уже успели остановиться в самых разных уголках нашей страны.  Сибирские патриоты проводят митинги и возлагают цветы к памятникам в местах боевой славы. В рамках...
Прочитана: 1679 раз
Общество 15.06.2018 16:38

В Волгоградской области водители-нарушители поучаствуют в ремонте дорог В Волгограде на 20% снизилась аварийность на дорогах. Об этом сегодня заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на встрече с журналистами в городском пресс-центре-2018. По словам руководителя ведомства, если до последнего времени в регионе насчитывалось 81 место концентрации ДТП – где в течение года происходило не менее трех ДТП, то теперь таких опасных точек не осталось. По мнению Анатолия Васильева, эта позитивная тенденция стала следствием отремонтированных дорог, а также установкой на трассах систем фотовидеофиксации. «Водители предпочитают не нарушать правила, - пояснил руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. – Ведь за этим следуют штрафы»....
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16 июня 16:18
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Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английскогоКомментарии2
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Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
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На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой АфрикиКомментарии3
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