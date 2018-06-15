Ни ФИФА подобного: Автобусы маршрута ЧМ-2018 стали зарабатывать на коммерческой рекламе





В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов.









Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории Волгоградской области: № 123 "Волжский (30 микрорайон)-Волгоград (ЖДВ)"; № 146 "г. Волжский (магазин "Стимул") через р.п. Средняя Ахтуба-Волгоград (центральный автовокзал ГУП "ВОП "Вокзал-Авто")", не соблюдает и другие условия контракта стоимостью почти 34 миллиона рублей. В частности, в техзадании аукциона оговаривалось, что «оплата проезда может осуществляться по электронным проездным билетам кондуктором с использованием ручных электронных устройств контроля, либо самостоятельно пассажирами при наличии стационарных устройств контроля оплаты проезда». Однако ни кондукторов, ни этих самых стационарных устройств контроля оплаты проезда в салонах автобусов нет. Наличные деньги передаются водителям. Далее – по маршруту №123 должны курсировать, как следует из условий аукциона, большие и средние автобусы. На самом деле все маршруты «Волжский-Волгоград» обслуживают автобусы только средней вместимости. Нет и оговоренной в техническом задании звуковой системы «автоматического информирования пассажиров на русском и английском языках о наименовании остановочного пункта и другой информации». Заказчиком данных перевозок, между тем, выступал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. На недавней пресс-конференции председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев в ответ на вопрос корреспондента "Высоты 102", почему ведомство не следит за соблюдением условий контракта перевозчиком, пообещал разобраться в ситуации. Между тем, уже в понедельник в Волгограде стартует первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года.



