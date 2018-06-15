Дороги Волгограда атаковала тысячная армия полосатых «зебр»





Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии.

Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45 километров магистралей и улиц города.

Разделительные линии и пешеходные «зебры» появились на проспектах Жукова, Ленина, шоссе Авиаторов, улицах Исторической, Комсомольской, Невской, Рокоссовского, Нулевой Продольной магистрали и других дорогах.



