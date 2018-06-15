|Общество
|16.06.2018 09:21
Дороги Волгограда атаковала тысячная армия полосатых «зебр»
Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии.
Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45 километров магистралей и улиц города.
Разделительные линии и пешеходные «зебры» появились на проспектах Жукова, Ленина, шоссе Авиаторов, улицах Исторической, Комсомольской, Невской, Рокоссовского, Нулевой Продольной магистрали и других дорогах.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Здравоохранение
|16.06.2018 11:15
ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» организовал поставку реагентов и необходимого оборудования в Социалистическую республику Вьетнам для выявления опасных вирусных заболеваний, которые часто встречаются в странах Азии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, диагностические препараты отправятся в зарубежное государство в рамках осуществления мероприятий по оказанию международной помощи по развитию и укреплению российско-вьетнамского взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. За 2,8 миллиона рублей эту работу выполнит компания «Норманн-Груп». Среди диагностического оборудования – реагенты для выявления таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, японский энцефалит, лихорадка Чикунгунья, а также различных вирусов гриппа. Средства на эти цели выделил...
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|Общество
|16.06.2018 11:11
В Волгоградской области автобусы маршрута №123 «Волжский-Волгоград», которые должны перевозить болельщиков чемпионата мира по футболу, украсили коммерческой рекламой. И все бы ничего, однако, согласно условиям контракта, заключенного с перевозчиком, «весь подвижной состав должен быть украшен символикой чемпионата мира по футболу FIFA2018». Однако ничего подобного на данных автобусах нет. Зато красуется реклама радиостанции и других коммерческих проектов. Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», ООО «Волгоградский автобусный парк», который стал победителем аукциона на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018...
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|Расследования
|16.06.2018 10:14
Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек. Отвечая на вопрос судьи,...
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|Спорт
|16.06.2018 06:11
Воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев 18 июня выведут спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Именно эти юные футболисты получили почетное право принять участие в церемонии открытия матча между сборными Туниса и Англии, сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Исполнить давнюю мечту ребят помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направили в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также ответили на вопрос: «Почему для тебя важно...
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|Экология
|15.06.2018 21:02
С помощью спецтехники компании с территории перехватывающей парковки в Тракторозаводском районе Волгограда вывезли десятки кубометров мусора, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе "Чистого города". Площадка, расположенная на севера Волгограда возле хлебозавода №4, пять лет назад стала местом проведения байк-шоу. Однако с тех пор эта территория превратилась в настоящую свалку и утонула в отходах, которые сюда свозили недобросовестные компании-перевозчики. ГК "Чистый город" откликнулась на просьбу регионального отделения ОНФ и районной администрации о привлечении к расчистке территории серьезной коммунальной техники. Как поясняют в ГК "Чистый город", расчистка свалки займет не один день, но к первому матчу между Англией...
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|Аналитика
|15.06.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод публично произнести коронную фразу последних месяцев. В деле о трагедии с катамараном все больше вопросов: семья арестованного хозяина лодочной станции и простые жители Волгограда - в недоумении. Это не сон: волгоградские болельщики и их иностранные «коллеги» под впечатлением от фееричной победы сборной России. Автомарш «Юнармия – от Победы к Победам!»: патриоты из Красноярска развернули на Мамаевом кургане двадцатиметровую копию Знамени Победы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|15.06.2018 19:48
Сегодня завершены работы по капитальному обновлению фасада и крыши исторического объекта в Волгограде - легендарного Дома Павлова. Капремонт инженерных сетей по просьбам жильцов перенесен на более поздний срок. Все работы проводились под строгим контролем комитета по охране объектов культурного наследия и руководства Фонда капремонта. Подробности - в видеосюжете ИА "Высота 102".
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|Газетный киоск
|15.06.2018 17:32
"Национальный спортивный телеканал". Сегодня сборная Египта уступила Уругваю в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.На 90-й минуте победный гол в Екатеринбурге забил Хосе Хименес. Лидер «фараонов» Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, остался в запасе. Напомним, что уругвайцы в течение 48 лет не могли одержать победу в стартовом матче чемпионатов мира (3 ничьи и 3 поражения). В последний раз небесно-голубые брали верх в первой игре ЧМ в 1970 году, одолев Израиль (2:0). На том турнире уругвайцы заняли четвертое место. Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|15.06.2018 17:09 (Обновлено: 15.06.2018 17:09)
Участники патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к Победам!" вместе с волгоградскими школьниками сегодня развернули 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане, сообщает ИА "Высота 102". Организаторы проекта считают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. Волгоград - не единственное место, которое юнармейцы посетили за всё время своей поездки. Путешествие по стране они начали 7 июня в Красноярске, и уже успели остановиться в самых разных уголках нашей страны. Сибирские патриоты проводят митинги и возлагают цветы к памятникам в местах боевой славы. В рамках...
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|Общество
|15.06.2018 16:38
В Волгограде на 20% снизилась аварийность на дорогах. Об этом сегодня заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на встрече с журналистами в городском пресс-центре-2018. По словам руководителя ведомства, если до последнего времени в регионе насчитывалось 81 место концентрации ДТП – где в течение года происходило не менее трех ДТП, то теперь таких опасных точек не осталось. По мнению Анатолия Васильева, эта позитивная тенденция стала следствием отремонтированных дорог, а также установкой на трассах систем фотовидеофиксации. «Водители предпочитают не нарушать правила, - пояснил руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. – Ведь за этим следуют штрафы»....
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|Спорт
|15.06.2018 16:33 (Обновлено: 15.06.2018 16:40)
Сегодня подписан контракт с пятью новыми игроками ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, в их число вошел только один волгоградец - воспитанник "Олимпии" Андрей Мязин. Также в команду пришли москвич, защитник Кирилл Маляров, уроженец Амурской области вратарь Александр Фильцов, полузащитник из Ставрополья Денис Якуба и нападающий из Краснодарского края Юрий Завезён. Напомним, что днем ранее в состав волгоградской команды вошли: Исмаил Эдиев из Чечни, Роман Бугаев из Братска, уроженец Санкт-Петербурга Роман Воробьев и уфимец Альберт Шарипов.
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|Спорт
|15.06.2018 15:59
Сборная Англии, которая 18 июня сыграет на "Волгоград Арене" с Тунисом, не будет проводить в городе-герое открытую тренировку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на медиаканал ФИФА, англичане планируют ограничиться в Волгограде только официальной пресс-конференцией, которая пройдет в воскресенье вечером. Открытую тренировку сборная Англии проведет утром, 17 июня, на стадионе "Спартак" в Зеленогорске. Эту площадку команда выбрала в качестве своей тренировочной базы. Затем англичане отправятся в Волгоград. Сборная Туниса, которая базируется на время ЧМ в Московской области, в отличие от своих соперников накануне матча проведет на "Волгоград Арене" открытую тренировку, а после нее встретится с представителями СМИ. Напомним, матч...
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|Спорт
|15.06.2018 15:00
Первыми на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" выйдут сборные Англии и Туниса (группа G). Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоград команды прибудут накануне матча, который состоится 18 июня. Отметим, что в прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2. АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполнится 150 лет! За...
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|Экономика
|15.06.2018 14:16
С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для...
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|Общество
|15.06.2018 13:39
Грустное впечатление производит на волгоградцев мемориальный памятник, установленный на набережной Волгограда у перекрестка улиц Комсомольской и имени маршала Чуйкова. На постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы». «Сам памятник пока в порядке, - сообщили ИА «Высота 102» горожане, - но вот перед ним рушится плитка, которая и портит общее впечатление. А ведь здесь наверняка будут гулять гости и болельщики Чемпионата мира по футболу. Стыдно за такой вид». Рушится и само основание памятника, что также вызывает тревогу у волгоградцев. «Может быть, все-таки власти постараются, изыщут возможность устранить эти неполадки? – спрашивают читатели информагентства....
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Общество
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