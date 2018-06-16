Среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области в 2017 году по виду экономической деятельности в области здравоохранения составила 24 тыс. 782 рубля, что составило 106,5% к уровню 2016 года. Согласно данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», средняя заработная плата врачей в государственных и муниципальных организациях в 2017 году составила 39 тыс. 55 рублей, среднего медицинского персонала – 23 тыс. 29 рублей.

Структура врачей по специальностям такова: терапевты – 22%, стоматологи – 13%, хирурги – 10%, педиатры – 8%, акушеры-гинекологи – 6%, в структуре среднего медицинского персонала – медицинские сестры (68%) и фельдшеры (8%).

На начало 2017 г. в Волгоградской области обслуживание населения осуществляли 90 больниц на 22 тысячи коек, 411 амбулаторно-поликлинических организаций на 66 тысяч посещений в смену и 694 фельдшерско-акушерских пункта. В них трудилось более 11 тысяч врачей и около 26 тысяч человек среднего медицинского персонала. Кроме того, функционировали 279 женских консультаций и детских поликлиник. Наряду с амбулаторной и стационарной помощью оказывалась необходимая экстренная медицинская помощь 46 станциями скорой помощи. Неотложная медицинская помощь была оказана каждому третьему жителю области.

Обеспеченность населения врачами составила 44,4 человека на 10 тыс. человек населения (по России – 46,4), средним медицинским персоналом – 105,2 человек (по России – 104,8), больничными койками – 87,5 (по России – 81,6). Как подчеркивается в сообщении Волгоградстата, день медицинского работника, который отмечается в этом году 17 июня, - это праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья сограждан.











