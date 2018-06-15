





Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек.

Отвечая на вопрос судьи, согласен ли он с арестом, Степанов заявил, что выступает против такой меры пресечения. Он указал, что активно сотрудничал со следствием. Мотивом для такого сотрудничества стало, по его словам, желание избежать банкротства компании, из-за которого его сотрудники могут потерять свой заработок. Также он отметил, что должен заботиться о своих близких.

Отметим, что суд поддержал ходатайство следователя об аресте на срок 1 месяц и 25 дней - до 9 августа.



