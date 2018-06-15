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Расследования
 16.06.2018 10:14

В Волгограде экс-депутата городской думы подозревают в мошенничестве в сфере ЖКХ



Арестован экс-депутат городской думы, руководитель ООО “Экотехсервис” Павел Степанов, подозреваемый в мошенничестве в сфере ЖКХ. Как сообщает ИА ”Высота 102”, такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что задержание бывшего народного избранника прошло в рамках уголовного дела, возбужденного 9 июня этого года по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество в особо крупном размере”. По имеющимся на данный момент сведениям, его подозревают в причастности к исчезновению в УК “Уютный город” почти 12 миллионов рублей, предназначенных для расчета с ресурсоснабжающей организацией. Обвинение ему еще не предъявлено. Известно также, что в деле фигурирует еще несколько человек.  
Отвечая на вопрос судьи, согласен ли он с арестом, Степанов заявил, что выступает против такой меры пресечения. Он указал, что активно сотрудничал со следствием. Мотивом для такого сотрудничества стало, по его словам, желание избежать банкротства компании, из-за которого его сотрудники могут потерять свой заработок. Также он отметил, что должен заботиться о своих близких. 
Отметим, что суд поддержал ходатайство следователя об аресте на срок 1 месяц и 25 дней - до 9 августа.

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Дороги Волгограда атаковала тысячная армия полосатых «зебр» Невиданная по своей масштабности работа по нанесению разметки на дороги Волгограда подошла к концу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, белые разделительные линии нанесли на все основные дороги городского и внутрирайонного значения – это более чем 160 объектов. Площадь нанесенной маркировки составила более 110 тысяч квадратных метров. Значительно увеличилось и количество обновленных пешеходных переходов – всего 1250. На многих «зебрах» для улучшения видимости наносятся яркие желто-белые линии. Волгоградские дороги покрывают разметкой двух видов – краску со светоотражающим эффектом и термопластик. Срок эксплуатации последнего в четыре раза выше, чем традиционного покрытия. Такой состав нанесен на 45...
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Спорт 16.06.2018 06:11

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Аналитика 15.06.2018 20:01

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Газетный киоск 15.06.2018 17:32

"Национальный спортивный телеканал". Сегодня сборная Египта уступила Уругваю в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.На 90-й минуте победный гол в Екатеринбурге забил Хосе Хименес. Лидер «фараонов» Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, остался в запасе. Напомним, что уругвайцы в течение 48 лет не могли одержать победу в стартовом матче чемпионатов мира (3 ничьи и 3 поражения). В последний раз небесно-голубые брали верх в первой игре ЧМ в 1970 году, одолев Израиль (2:0). На том турнире уругвайцы заняли четвертое место. Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской...
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От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09 (Обновлено: 15.06.2018 17:09)

Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде Участники патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к Победам!" вместе с волгоградскими школьниками сегодня развернули 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане, сообщает ИА "Высота 102". Организаторы проекта считают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.  Волгоград - не единственное место, которое юнармейцы посетили за всё время своей поездки. Путешествие по стране они начали 7 июня в Красноярске, и уже успели остановиться в самых разных уголках нашей страны.  Сибирские патриоты проводят митинги и возлагают цветы к памятникам в местах боевой славы. В рамках...
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Общество 15.06.2018 16:38

В Волгоградской области водители-нарушители поучаствуют в ремонте дорог В Волгограде на 20% снизилась аварийность на дорогах. Об этом сегодня заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на встрече с журналистами в городском пресс-центре-2018. По словам руководителя ведомства, если до последнего времени в регионе насчитывалось 81 место концентрации ДТП – где в течение года происходило не менее трех ДТП, то теперь таких опасных точек не осталось. По мнению Анатолия Васильева, эта позитивная тенденция стала следствием отремонтированных дорог, а также установкой на трассах систем фотовидеофиксации. «Водители предпочитают не нарушать правила, - пояснил руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. – Ведь за этим следуют штрафы»....
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Спорт 15.06.2018 16:33 (Обновлено: 15.06.2018 16:40)

Сегодня подписан контракт с пятью новыми игроками ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, в их число вошел только один волгоградец - воспитанник "Олимпии" Андрей Мязин. Также в команду пришли москвич, защитник Кирилл Маляров, уроженец Амурской области вратарь Александр Фильцов, полузащитник из Ставрополья Денис Якуба и нападающий из Краснодарского края Юрий Завезён. Напомним, что днем ранее в состав волгоградской команды вошли: Исмаил Эдиев из Чечни, Роман Бугаев из Братска, уроженец Санкт-Петербурга Роман Воробьев и уфимец Альберт Шарипов.
Прочитана: 1265 раз
Спорт 15.06.2018 15:59

Сборная Англии, которая 18 июня сыграет на "Волгоград Арене" с Тунисом, не будет проводить в городе-герое открытую тренировку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на медиаканал ФИФА, англичане планируют ограничиться в Волгограде только официальной пресс-конференцией, которая пройдет в воскресенье вечером. Открытую тренировку сборная Англии проведет утром, 17 июня, на стадионе "Спартак" в Зеленогорске. Эту площадку команда выбрала в качестве своей тренировочной базы. Затем англичане отправятся в Волгоград. Сборная Туниса, которая базируется на время ЧМ в Московской области, в отличие от своих соперников накануне матча проведет на "Волгоград Арене" открытую тренировку, а после нее встретится с представителями СМИ. Напомним, матч...
Прочитана: 4222 раз
Спорт 15.06.2018 15:00

На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки Первыми на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" выйдут сборные Англии и Туниса (группа G). Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоград команды прибудут накануне матча, который состоится 18 июня. Отметим, что в прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2.  АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполнится 150 лет! За...
Прочитана: 17768 раз
Экономика 15.06.2018 14:16

С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для...
Прочитана: 2242 раз
Общество 15.06.2018 13:39

Жители Волгограда просят власти обратить внимание на памятник жертвам бомбардировки Сталинграда Грустное впечатление производит на волгоградцев мемориальный памятник, установленный на набережной Волгограда у перекрестка улиц Комсомольской и имени маршала Чуйкова. На постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы».  «Сам памятник пока в порядке, - сообщили ИА «Высота 102» горожане, - но вот перед ним рушится плитка, которая и портит общее впечатление. А ведь здесь наверняка будут гулять гости и болельщики Чемпионата мира по футболу. Стыдно за такой вид».  Рушится и само основание памятника, что также вызывает тревогу у волгоградцев. «Может быть, все-таки власти постараются, изыщут возможность устранить эти неполадки? – спрашивают читатели информагентства....
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В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
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Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
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В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
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Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английскогоКомментарии2
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Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
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Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
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