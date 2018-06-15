В Волгограде завершен капитальный ремонт легендарного Дома Павлова

В Волгограде на 20% снизилась аварийность на дорогах. Об этом сегодня заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на встрече с журналистами в городском пресс-центре-2018. По словам руководителя ведомства, если до последнего времени в регионе насчитывалось 81 место концентрации ДТП – где в течение года происходило не менее трех ДТП, то теперь таких опасных точек не осталось. По мнению Анатолия Васильева, эта позитивная тенденция стала следствием отремонтированных дорог, а также установкой на трассах систем фотовидеофиксации. «Водители предпочитают не нарушать правила, - пояснил руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. – Ведь за этим следуют штрафы»....