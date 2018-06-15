«Высота 102 ТВ»: В деле о трагедии с катамараном в Волгограде появляется все больше вопросов







Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод публично произнести коронную фразу последних месяцев. В деле о трагедии с катамараном все больше вопросов: семья арестованного хозяина лодочной станции и простые жители Волгограда - в недоумении. Это не сон: волгоградские болельщики и их иностранные «коллеги» под впечатлением от фееричной победы сборной России. Автомарш «Юнармия – от Победы к Победам!»: патриоты из Красноярска развернули на Мамаевом кургане двадцатиметровую копию Знамени Победы.





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