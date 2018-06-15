Волгоградское предприятие решило «присоседиться» к FIFA во время ЧМ-2018

Сегодня Волгоградским УФАС России вынесено решение по делу ЗАО «НП Конфил», нарушившим статью закона о защите конкуренции, сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве. Нарушение выразилось в выборе и использовании наименования линейки продукции «Чемпионат мира», что в свою очередь создавало ложное представление о причастности ЗАО «НП Конфил» к FIFA или ЧМ-2018 в качестве спонсора, партнера, лицензиата, официального поставщика товаров.

Предприятие распространяло рекламные буклеты с использованием изображений на футбольную тематику и наименованием линейки продукции - «Чемпионат мира». К участию в деле было привлечено ООО «Агентство интеллектуальной собственности» - представитель «FIFA» по вопросам защиты бренда и интеллектуальной собственности. Дело передано для возбуждения административного производства. Вместе с тем в УФАС отметили, что претензий FIFA к упаковкам самой продукции нет, так как на этикетках и упаковках самой продукции присутствуют только изображения с нейтральной футбольной темой, а наименование линейки продукции «Чемпионат мира» не указано.

Как пояснила заместитель руководителя управления Ирина Никуйко, в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России действует ускоренный режим рассмотрения дел, возбуждаемых антимонопольным органом по признакам недобросовестной конкуренции, связанным с незаконным использованием символики ЧМ, а также созданием ложных представлений о причастности к ЧМ-2018 или FIFA. Данное направление работы особенно актуально для территориальных органов, расположенных в 11 городах, принимающих Чемпионат мира, в том числе и в Волгограде. Начиная с мая 2018 года, легкомысленное использование символики Чемпионата чревато наложением штрафов, так как антимонопольные органы с этого времени по закону лишены возможности предварительно выдавать предупреждение, сразу возбуждаются дела».