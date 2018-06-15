"Ротор-Волгоград" подписал контракт с 5 новыми игроками

Сегодня подписан контракт с пятью новыми игроками ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, в их число вошел только один волгоградец - воспитанник "Олимпии" Андрей Мязин. Также в команду пришли москвич, защитник Кирилл Маляров, уроженец Амурской области вратарь Александр Фильцов, полузащитник из Ставрополья Денис Якуба и нападающий из Краснодарского края Юрий Завезён.

Напомним, что днем ранее в состав волгоградской команды вошли: Исмаил Эдиев из Чечни, Роман Бугаев из Братска, уроженец Санкт-Петербурга Роман Воробьев и уфимец Альберт Шарипов.