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От Сталинграда - до Великой Победы
 15.06.2018 17:09(Обновлено: 15.06.2018 17:09)

Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде



Участники патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к Победам!" вместе с волгоградскими школьниками сегодня развернули 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане, сообщает ИА "Высота 102". Организаторы проекта считают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. 
Волгоград - не единственное место, которое юнармейцы посетили за всё время своей поездки. Путешествие по стране они начали 7 июня в Красноярске, и уже успели остановиться в самых разных уголках нашей страны. 



Сибирские патриоты проводят митинги и возлагают цветы к памятникам в местах боевой славы. В рамках проекта юнармейцы планируют посетить Севастополь, Донецк и Луганск. 
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Газетный киоск 15.06.2018 17:32

"Национальный спортивный телеканал". Сегодня сборная Египта уступила Уругваю в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.На 90-й минуте победный гол в Екатеринбурге забил Хосе Хименес. Лидер «фараонов» Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы, остался в запасе. Напомним, что уругвайцы в течение 48 лет не могли одержать победу в стартовом матче чемпионатов мира (3 ничьи и 3 поражения). В последний раз небесно-голубые брали верх в первой игре ЧМ в 1970 году, одолев Израиль (2:0). На том турнире уругвайцы заняли четвертое место. Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской...
Прочитана: 475 раз
Общество 15.06.2018 17:02

Сегодня Волгоградским УФАС России вынесено решение по делу ЗАО «НП Конфил», нарушившим статью закона о защите конкуренции, сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве. Нарушение выразилось в выборе и использовании наименования линейки продукции «Чемпионат мира», что в свою очередь создавало ложное представление о причастности ЗАО «НП Конфил» к FIFA или ЧМ-2018 в качестве спонсора, партнера, лицензиата, официального поставщика товаров.  Предприятие распространяло рекламные буклеты с использованием изображений на футбольную тематику и наименованием линейки продукции - «Чемпионат мира». К участию в деле было привлечено ООО «Агентство интеллектуальной собственности» - представитель «FIFA» по вопросам защиты бренда и интеллектуальной собственности. Дело передано для возбуждения административного...
Прочитана: 457 раз
Общество 15.06.2018 16:38

В Волгоградской области водители-нарушители поучаствуют в ремонте дорог В Волгограде на 20% снизилась аварийность на дорогах. Об этом сегодня заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев на встрече с журналистами в городском пресс-центре-2018. По словам руководителя ведомства, если до последнего времени в регионе насчитывалось 81 место концентрации ДТП – где в течение года происходило не менее трех ДТП, то теперь таких опасных точек не осталось. По мнению Анатолия Васильева, эта позитивная тенденция стала следствием отремонтированных дорог, а также установкой на трассах систем фотовидеофиксации. «Водители предпочитают не нарушать правила, - пояснил руководитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. – Ведь за этим следуют штрафы»....
Прочитана: 503 раз
Спорт 15.06.2018 16:33 (Обновлено: 15.06.2018 16:40)

Сегодня подписан контракт с пятью новыми игроками ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, в их число вошел только один волгоградец - воспитанник "Олимпии" Андрей Мязин. Также в команду пришли москвич, защитник Кирилл Маляров, уроженец Амурской области вратарь Александр Фильцов, полузащитник из Ставрополья Денис Якуба и нападающий из Краснодарского края Юрий Завезён. Напомним, что днем ранее в состав волгоградской команды вошли: Исмаил Эдиев из Чечни, Роман Бугаев из Братска, уроженец Санкт-Петербурга Роман Воробьев и уфимец Альберт Шарипов.
Прочитана: 389 раз
Общество 15.06.2018 15:59

Круглым отличникам в школах и вузах Волгоградской области обещают именные стипендии Именные стипендии школьникам и студентам за учебу на «отлично» могут ввести в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в регпарламент внесен проект поправок в областное законодательство. В случае одобрения инициативы депутатским корпусом, 11-классники, закончившие прошлый учебный год на все пятерки, а также имеющие призовые места на олимпиадах, обещают ежемесячные выплаты в сумме 600 рублей. В год на территории региона данные выплаты могут быть назначены не более, чем 50 школьникам. Именные стипендии предлагается назначать с 1 сентября сроком на 10 месяцев. Первокурсники очного отделения высших учебных заведений при выполнении ряда условий также могут рассчитывать на именные стипендии. В частности,...
Прочитана: 501 раз
Спорт 15.06.2018 15:59

Сборная Англии, которая 18 июня сыграет на "Волгоград Арене" с Тунисом, не будет проводить в городе-герое открытую тренировку. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на медиаканал ФИФА, англичане планируют ограничиться в Волгограде только официальной пресс-конференцией, которая пройдет в воскресенье вечером. Открытую тренировку сборная Англии проведет утром, 17 июня, на стадионе "Спартак" в Зеленогорске. Эту площадку команда выбрала в качестве своей тренировочной базы. Затем англичане отправятся в Волгоград. Сборная Туниса, которая базируется на время ЧМ в Московской области, в отличие от своих соперников накануне матча проведет на "Волгоград Арене" открытую тренировку, а после нее встретится с представителями СМИ. Напомним, матч...
Прочитана: 1683 раз
Спорт 15.06.2018 15:00

На поле "Волгоград Арены" родоначальники футбола сразятся с самой жесткой командой Африки Первыми на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" выйдут сборные Англии и Туниса (группа G). Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоград команды прибудут накануне матча, который состоится 18 июня. Отметим, что в прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2.  АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполнится 150 лет! За...
Прочитана: 17199 раз
Общество 15.06.2018 14:33

После ЧМ-2018 отремонтируют лестницы Центральной набережной в Волгограде Власти Волгограда объявили аукцион на реставрацию центральной лестницы набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в перечне работ - обновление гранитных ступеней и промежуточных площадок из гранита, элементов ограждения, а также посадка порядка 1,6 тысячи многолетних цветов в клумбы. Напомним, масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды. Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. За эти годы объекты пришли в крайне изношенное состояние – под воздействием окружающей среды разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий. Сейчас террасы набережной, в том...
Прочитана: 698 раз
Экономика 15.06.2018 14:16

С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для...
Прочитана: 1099 раз
Астрахань 15.06.2018 14:01

На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ" На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ-миксер". В результате аварии пострадал 49-летний водитель бетономешалки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». С ушибами левой руки и ноги он госпитализирован в Ахтубинскую районную больницу. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы. Возгорания и разлива топлива не произошло. На месте работали спасатели ПЧ-44 ГКУ «Волгоспас».
Прочитана: 566 раз
Общество 15.06.2018 13:39

Жители Волгограда просят власти обратить внимание на памятник жертвам бомбардировки Сталинграда Грустное впечатление производит на волгоградцев мемориальный памятник, установленный на набережной Волгограда у перекрестка улиц Комсомольской и имени маршала Чуйкова. На постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы».  «Сам памятник пока в порядке, - сообщили ИА «Высота 102» горожане, - но вот перед ним рушится плитка, которая и портит общее впечатление. А ведь здесь наверняка будут гулять гости и болельщики Чемпионата мира по футболу. Стыдно за такой вид».  Рушится и само основание памятника, что также вызывает тревогу у волгоградцев. «Может быть, все-таки власти постараются, изыщут возможность устранить эти неполадки? – спрашивают читатели информагентства....
Прочитана: 1099 раз
Расследования 15.06.2018 12:39

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате которого волгоградец лишился квартиры в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в 2016 году квартиру якобы продали, а право собственности новых владельцев зарегистрировали. При этом выяснилось, что для оформления договора купли-продажи был использован паспорт умершей пенсионерки. Поэтому жилплощадь, вместо того чтобы перейти по наследству к ее брату, оказалась в чужих руках. Сейчас расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО №4 СУ УМВД России по Волгограду. Ход расследования взят на контроль районной прокуратурой. 
Прочитана: 1567 раз
Общество 15.06.2018 12:38

В Волгограде у пригородного вокзала «выросли» елки Около пригородного вокзала в Волгограде разбили новый сквер. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за короткое время здесь полностью благоустроили территорию: установили лавочки, светильники, выложили дорожки плиткой, посеяли газон.  В настоящее время здесь высаживают елки. В новом сквере, который должны сдать до первого матча ЧМ в Волгограде, на свежем воздухе могут отдохнуть пассажиры и туристы. 
Прочитана: 1150 раз
Телеком 15.06.2018 12:29

С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно «МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию - теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Широкое покрытия сети и скорость мобильного интернета от «МегаФона» позволяет следить за игрой где бы ни находился зритель.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-слкжбе оператора, для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день. Клиенты остальных тарифов – 14 дней. Для всех абонентов «МегаФона» в МегаФон.ТВ на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик. «Этим летом в России...
Прочитана: 747 раз
Расследования 15.06.2018 12:03

Волгоградку подозревают в опубликовании откровенных фотографий своей бывшей родственницы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в правоохранительные органы женщина обратилась с жалобой на то, что кто-то разместил в Интернете фотографии, где она запечатлена в нижнем белье и обнаженной. Выяснилось, что снимки были сделаны на телефон матери ее бывшего мужа (с супругом женщина развелась около года назад). И в сети их, скорее всего, разместила также экс-свекровь. При этом фото не только “гуляли” по Интернету, но и размещались на нескольких фейковых страницах в соцсетях. Отметим, что волгоградка отрицает свою причастность к...
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Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владенийКомментарии36
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