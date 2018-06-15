Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде









Участники патриотического автомарша "Юнармия - от Победы к Победам!" вместе с волгоградскими школьниками сегодня развернули 20-метровую копию Знамени Победы на Мамаевом кургане, сообщает ИА "Высота 102". Организаторы проекта считают, что такие мероприятия помогают сохранить историческую память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.

Волгоград - не единственное место, которое юнармейцы посетили за всё время своей поездки. Путешествие по стране они начали 7 июня в Красноярске, и уже успели остановиться в самых разных уголках нашей страны.













Сибирские патриоты проводят митинги и возлагают цветы к памятникам в местах боевой славы. В рамках проекта юнармейцы планируют посетить Севастополь, Донецк и Луганск.