Круглым отличникам в школах и вузах Волгоградской области обещают именные стипендии





Именные стипендии школьникам и студентам за учебу на «отлично» могут ввести в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в регпарламент внесен проект поправок в областное законодательство. В случае одобрения инициативы депутатским корпусом, 11-классники, закончившие прошлый учебный год на все пятерки, а также имеющие призовые места на олимпиадах, обещают ежемесячные выплаты в сумме 600 рублей. В год на территории региона данные выплаты могут быть назначены не более, чем 50 школьникам. Именные стипендии предлагается назначать с 1 сентября сроком на 10 месяцев.

Первокурсники очного отделения высших учебных заведений при выполнении ряда условий также могут рассчитывать на именные стипендии. В частности, обязателен красный диплом об окончании школы и высокие отметки по двум обязательным ЕГЭ (не менее 70 баллов по каждому предмету). Размер стипендии – 1100 рублей в месяц. На такую же сумму выплат смогут рассчитывать и студенты, которые как минимум два года подряд получали высшие баллы по экзаменам и успешно вели научно-исследовательскую деятельность.

Подопечные среднеспециальных образовательных учреждений в случае окончания двух семестров на «отлично» планируется выплачивать по 800 рублей в месяц. Помимо безупречной учебы в расчет будут браться также достижения в профессиональном мастерстве, искусстве и спорте.

Для выплат именных стипендий в бюджете Волгоградской области на 2019 год планируется предусмотреть 6,4 млн рублей, в 2020-м – 8,3 млн рублей.



