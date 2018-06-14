



Власти Волгограда объявили аукцион на реставрацию центральной лестницы набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в перечне работ - обновление гранитных ступеней и промежуточных площадок из гранита, элементов ограждения, а также посадка порядка 1,6 тысячи многолетних цветов в клумбы. Напомним, масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды.

Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. За эти годы объекты пришли в крайне изношенное состояние – под воздействием окружающей среды разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий.

Сейчас террасы набережной, в том числе и центральная лестница являются частью территории фестиваля болельщиков. Понятно, что работы начнутся уже после окончания ЧМ-2018 в России.



