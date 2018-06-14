|Астрахань
|15.06.2018 14:01
На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ"
На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ-миксер". В результате аварии пострадал 49-летний водитель бетономешалки. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». С ушибами левой руки и ноги он госпитализирован в Ахтубинскую районную больницу. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы. Возгорания и разлива топлива не произошло. На месте работали спасатели ПЧ-44 ГКУ «Волгоспас».
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Спорт
|15.06.2018 15:00
Первыми на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" выйдут сборные Англии и Туниса (группа G). Как сообщает ИА "Высота 102", в Волгоград команды прибудут накануне матча, который состоится 18 июня. Отметим, что в прошлом веке тунисцы и англичане один раз уже встречались на чемпионате мира по футболу. Произошло это в 1998 году, но тогда африканская команда не смогла превзойти английское мастерство владения мячом и проиграла со счетом 0:2. АНГЛИЯ Англичане - родоначальники современного футбола. Сборной этой страны к следующему чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, исполнится 150 лет! За...
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|Общество
|15.06.2018 14:33
Власти Волгограда объявили аукцион на реставрацию центральной лестницы набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в перечне работ - обновление гранитных ступеней и промежуточных площадок из гранита, элементов ограждения, а также посадка порядка 1,6 тысячи многолетних цветов в клумбы. Напомним, масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды. Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. За эти годы объекты пришли в крайне изношенное состояние – под воздействием окружающей среды разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий. Сейчас террасы набережной, в том...
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|Экономика
|15.06.2018 14:16
С начала года к списанию с банковских карт и счетов 1450 должников за поставленную электроэнергию в регионе предъявлено более 11 млн. рублей. В настоящий момент ПАО «Волгоградэнергосбыт» активно взаимодействует в вопросах работы с неплательщиками как со службой судебных приставов, так и с ПАО «Сбербанк», другими банковскими и финансовыми учреждениями, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Напомним, с 2016 года существенно упрощен порядок судебного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц. Ресурсоснабжающие организации могут сами обращаться в суды за судебным приказом. После получения исполнительного документа, он незамедлительно направляется либо судебным приставам, либо в банк, либо в Пенсионной фонд для...
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|Общество
|15.06.2018 13:39
Грустное впечатление производит на волгоградцев мемориальный памятник, установленный на набережной Волгограда у перекрестка улиц Комсомольской и имени маршала Чуйкова. На постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы». «Сам памятник пока в порядке, - сообщили ИА «Высота 102» горожане, - но вот перед ним рушится плитка, которая и портит общее впечатление. А ведь здесь наверняка будут гулять гости и болельщики Чемпионата мира по футболу. Стыдно за такой вид». Рушится и само основание памятника, что также вызывает тревогу у волгоградцев. «Может быть, все-таки власти постараются, изыщут возможность устранить эти неполадки? – спрашивают читатели информагентства....
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|Расследования
|15.06.2018 12:39
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате которого волгоградец лишился квартиры в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в 2016 году квартиру якобы продали, а право собственности новых владельцев зарегистрировали. При этом выяснилось, что для оформления договора купли-продажи был использован паспорт умершей пенсионерки. Поэтому жилплощадь, вместо того чтобы перейти по наследству к ее брату, оказалась в чужих руках. Сейчас расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО №4 СУ УМВД России по Волгограду. Ход расследования взят на контроль районной прокуратурой.
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|Общество
|15.06.2018 12:38
Около пригородного вокзала в Волгограде разбили новый сквер. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за короткое время здесь полностью благоустроили территорию: установили лавочки, светильники, выложили дорожки плиткой, посеяли газон. В настоящее время здесь высаживают елки. В новом сквере, который должны сдать до первого матча ЧМ в Волгограде, на свежем воздухе могут отдохнуть пассажиры и туристы.
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|Телеком
|15.06.2018 12:29
«МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию - теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Широкое покрытия сети и скорость мобильного интернета от «МегаФона» позволяет следить за игрой где бы ни находился зритель. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-слкжбе оператора, для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день. Клиенты остальных тарифов – 14 дней. Для всех абонентов «МегаФона» в МегаФон.ТВ на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик. «Этим летом в России...
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|Расследования
|15.06.2018 12:03
Волгоградку подозревают в опубликовании откровенных фотографий своей бывшей родственницы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в правоохранительные органы женщина обратилась с жалобой на то, что кто-то разместил в Интернете фотографии, где она запечатлена в нижнем белье и обнаженной. Выяснилось, что снимки были сделаны на телефон матери ее бывшего мужа (с супругом женщина развелась около года назад). И в сети их, скорее всего, разместила также экс-свекровь. При этом фото не только “гуляли” по Интернету, но и размещались на нескольких фейковых страницах в соцсетях. Отметим, что волгоградка отрицает свою причастность к...
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|Общество
|15.06.2018 11:57 (Обновлено: 15.06.2018 14:02)
Сегодня ИА «Высота 102» публикует видео с камеры наружного наблюдения на лодочной станции, откуда 11 июня навстречу своей гибели отчалил катамаран «Елань-12» с 16 пассажирами на борту. На записи видно, как люди постепенно заходят на катамаран, кто-то несет воздушные шары, затем подъезжает пассажирский микроавтобус - из него выгружается компания из 12 человек - на судно заносят коробки с провизией. Насколько можно судить по видео, люди находятся в хорошем настроении - кто-то даже пританцовывает. Далее ровно в 13.50 катамаран отчалил от пристани. ...
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|Спорт
|15.06.2018 11:37
Стали известны имена четверых футболистов, подписавших контракты с ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, волгоградскую команду пополнили защитники: 31-летний Исмаил Эдиев и 29-летний Роман Бугаев. Выступать за “Ротор-Волгоград” будут также полузащитники: 34-летний Роман Воробьев и 25-летний Альберт Шарипов. Для справки: Исмаил Эдиев. Родился в селе Комсомольском, Чечено-Ингушской АССР. Рост: 185, вес: 80. Является воспитанником грозненского “Терека”. В минувшем сезоне провел 20 игр в хабаровском “СКА” Роман Бугаев. Родился в Братске. Рост: 181, Вес: 70. Начал заниматься футболом в ДЮСШ Армавира. С 2009 года выступал за краснодарскую “Кубань”. С ней участвовал в играх Лиги Европы, РФПЛ и ФНЛ....
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|Экономика
|15.06.2018 10:45
Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступили к пусконаладочным работам оборудования поверхностного комплекса с приемом руды на обогатительную фабрику Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, руда подавалась на фабрику по конвейерному тракту. В корпусе дробления её измельчили до величины менее 10 мм. В процессе дробления были проверены взаимные блокировки оборудования, работа датчиков и уровнемеров. Во время пробной подачи руды сотрудники подрядных организаций оперативно устраняли выявленные дефекты установки приборов безопасности. Из корпуса дробления руда направилась в бак распульповки отделения измельчения, затем, после смешивания с водой, на оборудование отделений флотации,...
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|Общество
|15.06.2018 10:30
Волгоградская компания «Фортис» выплатит 98 тысяч рублей пени за срыв графика сдачи реконструкции стадиона «Авангард» в городе Саратове. Такое решение принял арбитражный суд Саратова. По данным ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - с иском в суд обратилось руководство дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, которое в октябре 2017 года заключило с «Фортисом» договор на 98 млн рублей на капитальный ремонт арены стадионы, однако к намеченному сроку до конца так и не выполнило полный объем работ.
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|Общество
|15.06.2018 08:07
Волгоградское «Агентство Больших Возможностей» уже не в первый раз участвует в реализации праздничных мероприятий в Москве. Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор event-агентства Эдита Новикова, в этот раз Правительство Москвы доверило им в рамках праздника День России техническое оснащение концертных площадок в городских парках. «Для нас и наших партнеров работа на территории парков в Москве в таком большом объеме была первым опытом. Одновременно мы должны были установить 7 сцен - в Сокольниках, Кузьминках, Царицыно, Измайловском, Бабушкинском, Таганском и на Поклонной горе и обеспечить их звуковое, световое и видео сопровождение. Особенностью этой непростой работы...
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|Экология
|15.06.2018 05:14
Сегодня в Пушкинский сквер Волгограда, где во время строительства гостиницы на улице Краснознаменской погибли десятки елей и берез, пришли работники МБУ «Зеленхоз» Центрального района. Пилили высохшие деревья, тут же грузили на машины и вывозили с территории. В беседе с журналистом ИА «Высота 102» они признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы». Варварами рабочие называют застройщика гостиницы, который пересадил 14 елей, так как они мешали строительству....
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|Общество
|14.06.2018 20:33
Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
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15 июня 15:00
15 июня 14:16
15 июня 14:01
На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ" 2
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