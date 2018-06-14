На трассе Волгоград–Астрахань перевернулся "КамАЗ"

Волгоградку подозревают в опубликовании откровенных фотографий своей бывшей родственницы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в правоохранительные органы женщина обратилась с жалобой на то, что кто-то разместил в Интернете фотографии, где она запечатлена в нижнем белье и обнаженной. Выяснилось, что снимки были сделаны на телефон матери ее бывшего мужа (с супругом женщина развелась около года назад). И в сети их, скорее всего, разместила также экс-свекровь. При этом фото не только “гуляли” по Интернету, но и размещались на нескольких фейковых страницах в соцсетях. Отметим, что волгоградка отрицает свою причастность к...

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