Грустное впечатление производит на волгоградцев мемориальный памятник, установленный на набережной Волгограда у перекрестка улиц Комсомольской и имени маршала Чуйкова. На постаменте начертано: «Мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы».

«Сам памятник пока в порядке, - сообщили ИА «Высота 102» горожане, - но вот перед ним рушится плитка, которая и портит общее впечатление. А ведь здесь наверняка будут гулять гости и болельщики Чемпионата мира по футболу. Стыдно за такой вид».

Рушится и само основание памятника, что также вызывает тревогу у волгоградцев. «Может быть, все-таки власти постараются, изыщут возможность устранить эти неполадки? – спрашивают читатели информагентства. – Ведь уже сегодня в городе много туристов, а к понедельнику, когда начнется первый матч на стадионе «Волгоград-Арена», их станет еще больше. Зачем же нам так относиться к нашей священной памяти?».

Напомним, памятник "Бомба" установлен в 1995 году память о мирных жителях Сталинграда, погибшим в результате массированной бомбардировки города 23 августа 1942 года, когда за один день было убито около 40 тысяч мирных жителей и разрушено более половины зданий. Над женщинами и детьми, застывшими в сталинградском пожаре, зависла 500-килограммовая фашистская авиабомба. Авторы памятника - заслуженный архитектор России Валентин Калиниченко и скульптор Надежда Павловская.



