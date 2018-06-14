С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно





«МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию - теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Широкое покрытия сети и скорость мобильного интернета от «МегаФона» позволяет следить за игрой где бы ни находился зритель.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-слкжбе оператора, для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день. Клиенты остальных тарифов – 14 дней. Для всех абонентов «МегаФона» в МегаФон.ТВ на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик.

«Этим летом в России проходит знаковое событие в мире футбола. Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты не пропустили ни одного яркого футбольного события и смогли посмотреть лучшие игры в прямом эфире в сервисе «МегаФон.ТВ», — комментирует директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Сегодня в «МегаФон.ТВ» зарегистрировано уже более 3 млн клиентов. 68% зрителей смотрят «МегаФон.ТВ» на смартфонах. Кроме телефонов и планшетов, сервис доступен в вебе, на телевизорах с функцией Smart TV и приставках Apple TV.

«МегаФон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих базовых станций всех сетей.

А компания OOKLA, которая разработала приложение Speedtest, признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России, на основании 8 млн замеров от пользователей.

Высокие скорости и широкое покрытие сетей позволяет смотреть «МегаФон.ТВ» онлайн на своих устройствах в любом месте.



