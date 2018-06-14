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Телеком
 15.06.2018 12:29 Реклама

С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно


«МегаФон» подготовил для болельщиков специальную акцию - теперь можно смотреть футбольные матчи через сервис «МегаФон.ТВ» бесплатно со своего смартфона или планшета. Широкое покрытия сети и скорость мобильного интернета от «МегаФона» позволяет следить за игрой где бы ни находился зритель. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-слкжбе оператора, для просмотра футбола в сервисе «МегаФон.ТВ» необходимо бесплатно подключить пакет «Оптимальный» со 100 телевизионными каналами на любой вкус. Клиенты с тарифами «Включайся!» смогут пользоваться пакетом без платы 21 день. Клиенты остальных тарифов – 14 дней. Для всех абонентов «МегаФона» в МегаФон.ТВ на время чемпионата доступен бесплатный видеотрафик.
«Этим летом в России проходит знаковое событие в мире футбола. Мы готовы сделать все, чтобы наши клиенты не пропустили ни одного яркого футбольного события и смогли посмотреть лучшие игры в прямом эфире в сервисе «МегаФон.ТВ», — комментирует директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
Сегодня в «МегаФон.ТВ» зарегистрировано уже более 3 млн клиентов. 68% зрителей смотрят «МегаФон.ТВ» на смартфонах. Кроме телефонов и планшетов, сервис доступен в вебе, на телевизорах с функцией Smart TV и приставках Apple TV.
«МегаФон» уделяет особое внимание вопросам качества связи и скорости мобильного интернета. По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE, так и по числу действующих базовых станций всех сетей.
А компания OOKLA, которая разработала приложение Speedtest, признала мобильный интернет от «МегаФона» самым быстрым в России, на основании 8 млн замеров от пользователей.
Высокие скорости и широкое покрытие сетей позволяет смотреть «МегаФон.ТВ» онлайн на своих устройствах в любом месте.

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Расследования 15.06.2018 12:39

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате которого волгоградец лишился квартиры в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в 2016 году квартиру якобы продали, а право собственности новых владельцев зарегистрировали. При этом выяснилось, что для оформления договора купли-продажи был использован паспорт умершей пенсионерки. Поэтому жилплощадь, вместо того чтобы перейти по наследству к ее брату, оказалась в чужих руках. Сейчас расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО №4 СУ УМВД России по Волгограду. Ход расследования взят на контроль районной прокуратурой. 
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Общество 15.06.2018 12:38

В Волгограде у пригородного вокзала «выросли» елки Около пригородного вокзала в Волгограде разбили новый сквер. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за короткое время здесь полностью благоустроили территорию: установили лавочки, светильники, выложили дорожки плиткой, посеяли газон.  В настоящее время здесь высаживают елки. В новом сквере, который должны сдать до первого матча ЧМ в Волгограде, на свежем воздухе могут отдохнуть пассажиры и туристы. 
Прочитана: 403 раз
Расследования 15.06.2018 12:03

Волгоградку подозревают в опубликовании откровенных фотографий своей бывшей родственницы. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в правоохранительные органы женщина обратилась с жалобой на то, что кто-то разместил в Интернете фотографии, где она запечатлена в нижнем белье и обнаженной. Выяснилось, что снимки были сделаны на телефон матери ее бывшего мужа (с супругом женщина развелась около года назад). И в сети их, скорее всего, разместила также экс-свекровь. При этом фото не только “гуляли” по Интернету, но и размещались на нескольких фейковых страницах в соцсетях. Отметим, что волгоградка отрицает свою причастность к...
Прочитана: 1382 раз
Общество 15.06.2018 11:57

Сегодня ИА «Высота 102» публикует видео с камеры наружного наблюдения на лодочной станции, откуда 11 июня навстречу своей гибели отчалил катамаран «Елань-12» с 16 пассажирами на борту. На записи видно, как люди постепенно заходят на катамаран, кто-то несет воздушные шары, затем подъезжает пассажирский микроавтобус - из него выгружается компания из 12 человек - на судно заносят коробки с провизией. Насколько можно судить по видео, люди находятся в хорошем настроении - кто-то даже пританцовывает. Далее ровно в 13.49 катамаран отчалил от пристани. ...
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Спорт 15.06.2018 11:37

Стали известны имена четверых футболистов, подписавших контракты с ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, волгоградскую команду пополнили защитники: 31-летний Исмаил Эдиев и 29-летний Роман Бугаев. Выступать за “Ротор-Волгоград” будут также полузащитники: 34-летний Роман Воробьев и 25-летний Альберт Шарипов. Для справки: Исмаил Эдиев. Родился в селе Комсомольском, Чечено-Ингушской АССР. Рост: 185, вес: 80. Является воспитанником грозненского “Терека”. В минувшем сезоне провел 20 игр в хабаровском “СКА” Роман Бугаев. Родился в Братске. Рост: 181, Вес: 70.  Начал заниматься футболом в ДЮСШ Армавира. С 2009 года выступал за краснодарскую “Кубань”.  С ней участвовал в играх Лиги Европы, РФПЛ и ФНЛ....
Прочитана: 490 раз
Экономика 15.06.2018 10:45

На Гремячинском ГОКе в Волгоградской области осуществили пробную подачу руды на фабрику Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступили к пусконаладочным работам оборудования поверхностного комплекса с приемом руды на обогатительную фабрику Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, руда подавалась на фабрику по конвейерному тракту. В корпусе дробления её измельчили до величины менее 10 мм. В процессе дробления были проверены взаимные блокировки оборудования, работа датчиков и уровнемеров. Во время пробной подачи руды сотрудники подрядных организаций оперативно устраняли выявленные дефекты установки приборов безопасности. Из корпуса дробления руда направилась в бак распульповки отделения измельчения, затем, после смешивания с водой, на оборудование отделений флотации,...
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Общество 15.06.2018 10:30

Волгоградская компания «Фортис» выплатит 98 тысяч рублей пени за срыв графика сдачи реконструкции стадиона «Авангард» в городе Саратове. Такое решение принял арбитражный суд Саратова. По данным ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - с иском в суд обратилось руководство дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, которое в октябре 2017 года заключило с «Фортисом»  договор на 98 млн рублей на капитальный ремонт арены стадионы, однако к намеченному сроку до конца так и не выполнило полный объем работ. 
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Общество 15.06.2018 08:07

Волгоградцам вновь доверили организацию праздников в МосквеВолгоградское «Агентство Больших Возможностей» уже не в первый раз участвует в реализации праздничных мероприятий в Москве. Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор event-агентства Эдита Новикова, в этот раз Правительство Москвы доверило им в рамках праздника День России техническое оснащение концертных площадок в городских парках.   «Для нас и наших партнеров работа на территории парков в Москве в таком большом объеме была первым опытом. Одновременно мы должны были установить 7 сцен - в Сокольниках, Кузьминках, Царицыно, Измайловском, Бабушкинском, Таганском и на Поклонной горе и обеспечить их звуковое, световое и видео сопровождение. Особенностью этой непростой работы...
Прочитана: 1747 раз
Экология 15.06.2018 05:14

Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и берез Сегодня в Пушкинский сквер Волгограда, где во время строительства гостиницы на улице Краснознаменской погибли десятки елей и берез, пришли работники МБУ «Зеленхоз» Центрального района. Пилили высохшие деревья, тут же грузили на машины и вывозили с территории. В беседе с журналистом ИА «Высота 102» они признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы».    Варварами рабочие называют застройщика гостиницы, который пересадил 14 елей, так как они мешали строительству....
Прочитана: 2358 раз
Общество 14.06.2018 20:33

Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
Прочитана: 16635 раз
Общество 14.06.2018 20:06

Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор» Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде  достигли своего предельного возраста:  их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».  Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования.  В ходе обследования определено, что у большей части деревьев...
Прочитана: 2751 раз
Аналитика 14.06.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: Волгоград  начинает жить большим футболом. Гостей ЧМ -2018 в Волгограде развлекут от души: городской пресс-центр начал работу с пресс-конференции на тему культурной программы. Мир Сталинграду: Музей - заповедник «Сталинградская битва» покажет иностранным болельщикам дары их стран городу-герою.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 20563 раз
Расследования 14.06.2018 18:08

Мушфигу Гейдарову ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, Гейдарову предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Ранее Михайловским районным судом он был приговорен к четырем годам заключения. Напомним, ЧП произошло 25 июня прошлого года около восьми часов вечера в центре Михайловки. Во время празднования Дня молодежи некоторые улицы на время стали пешеходной зоной. Там выступали артисты и была организована уличная торговля. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Тогда его попытался остановить начальник местного отдела ГИБДД. Мужчина встал...
Прочитана: 4100 раз
Расследования 14.06.2018 17:07

Заключен под стражу на два месяца Леонид Жданов - владелец лодочной станции, от которой в свой роковой путь по Волге вышел катамаран "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Гендиректор ООО "Пристань" был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших, но виновным себя не считает. Он сообщил, что "Елань-12" отчалила от пристани 11 июня в 13:53....
Прочитана: 5418 раз
Борьба с коррупцией 14.06.2018 16:25

Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda...
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Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
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Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английскогоКомментарии2
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