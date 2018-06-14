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Спорт
 15.06.2018 11:37

"Ротор-Волгоград" пополнили футболисты из Чечни, Санкт-Петербурга, Уфы и Братска

Стали известны имена четверых футболистов, подписавших контракты с ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, волгоградскую команду пополнили защитники: 31-летний Исмаил Эдиев и 29-летний Роман Бугаев. Выступать за “Ротор-Волгоград” будут также полузащитники: 34-летний Роман Воробьев и 25-летний Альберт Шарипов.
Для справки:
Исмаил Эдиев. Родился в селе Комсомольском, Чечено-Ингушской АССР. Рост: 185, вес: 80. Является воспитанником грозненского “Терека”. В минувшем сезоне провел 20 игр в хабаровском “СКА”
Роман Бугаев. Родился в Братске. Рост: 181, Вес: 70.  Начал заниматься футболом в ДЮСШ Армавира. С 2009 года выступал за краснодарскую “Кубань”.  С ней участвовал в играх Лиги Европы, РФПЛ и ФНЛ. Финалист Кубка России 2014/2015.
Роман Воробьев. Родился в Ленинграде. Рост: 175. Вес: 75. Воспитанник петербургской школы “Зенита”. Дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче против сборной Польши в 2007 году. Выступал за  воронежский “Факел”,  пермский “Амкар”, московские “Химки”, “Краснодар”, “Крылья советов”. С 2015 года играл в ФК “Оренбург”. 
Альберт Шарипов.  Родился в Уфе. Рост: 179, Вес: 69. Играл за молодежную сборную России (U-21). Выступал за казанский “Рубин”, “Тюмень”, “Томь” и нижнекамский “Нефтехимик”.
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Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
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Прочитана: 2752 раз
Аналитика 14.06.2018 20:02

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Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
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В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
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Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии58
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Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
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Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английскогоКомментарии2
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