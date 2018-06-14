Стали известны имена четверых футболистов, подписавших контракты с ФК “Ротор-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, волгоградскую команду пополнили защитники: 31-летний Исмаил Эдиев и 29-летний Роман Бугаев. Выступать за “Ротор-Волгоград” будут также полузащитники: 34-летний Роман Воробьев и 25-летний Альберт Шарипов.

Для справки:

Исмаил Эдиев. Родился в селе Комсомольском, Чечено-Ингушской АССР. Рост: 185, вес: 80. Является воспитанником грозненского “Терека”. В минувшем сезоне провел 20 игр в хабаровском “СКА”

Роман Бугаев. Родился в Братске. Рост: 181, Вес: 70. Начал заниматься футболом в ДЮСШ Армавира. С 2009 года выступал за краснодарскую “Кубань”. С ней участвовал в играх Лиги Европы, РФПЛ и ФНЛ. Финалист Кубка России 2014/2015.

Роман Воробьев. Родился в Ленинграде. Рост: 175. Вес: 75. Воспитанник петербургской школы “Зенита”. Дебютировал в национальной сборной России в товарищеском матче против сборной Польши в 2007 году. Выступал за воронежский “Факел”, пермский “Амкар”, московские “Химки”, “Краснодар”, “Крылья советов”. С 2015 года играл в ФК “Оренбург”.

Альберт Шарипов. Родился в Уфе. Рост: 179, Вес: 69. Играл за молодежную сборную России (U-21). Выступал за казанский “Рубин”, “Тюмень”, “Томь” и нижнекамский “Нефтехимик”.