В Волгограде у пригородного вокзала «выросли» елки





Около пригородного вокзала в Волгограде разбили новый сквер. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за короткое время здесь полностью благоустроили территорию: установили лавочки, светильники, выложили дорожки плиткой, посеяли газон.





В настоящее время здесь высаживают елки. В новом сквере, который должны сдать до первого матча ЧМ в Волгограде, на свежем воздухе могут отдохнуть пассажиры и туристы.







