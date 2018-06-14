В Волгограде начало смертельного рейса катамарана попало на видео

Сегодня ИА «Высота 102» публикует видео с камеры наружного наблюдения на лодочной станции, откуда 11 июня навстречу своей гибели отчалил катамаран «Елань-12» с 16 пассажирами на борту. На записи видно, как люди постепенно заходят на катамаран, кто-то несет воздушные шары, затем подъезжает пассажирский микроавтобус - из него выгружается компания из 12 человек - на судно заносят коробки с провизией. Насколько можно судить по видео, люди находятся в хорошем настроении - кто-то даже пританцовывает. Далее ровно в 13.49 катамаран отчалил от пристани.

Спустя всего несколько часов - около 22:00, плавучая дача, проходя мимо памятника «Гаситель», на полном ходу врезалась в сухогруз «Капитан Вечеркин» и перевернулась. Погибли 11 человек, 5 - спасли. Судмедэксперты назвали причиной смерти людей утопление.

Экспертиза показала, что погибший владелец «Елани» Дмитрий Хахалев в тот вечер был пьян, а судно, согласно показаниям очевидцев, шло без навигационных огней.

Вчера судья Центрального районного суда Елена Мягкова приняла решение об аресте владельца лодочной станции, гендиректора ООО «Пристань» Леонида Жданова. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа. «Лодочника» Жданова подозревают в том, что он не предотвратил выход катамарана с полицейскими на борту в акваторию Волги. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек». «Лодочнику» Жданову, супруга которого заявила в суде, что его делают «стрелочником», грозит до 7 лет лишения свободы. Как рассказал ИА «Высота 102» сам Леонид Жданов, в злополучный день 11 июня у него был выходной, на станции его не было - с лодочной прогулки вместе с женой они вернулись в районе 16.00.

Сейчас расследованием причин трагедии и определением виновных занимается Следственный комитет России.