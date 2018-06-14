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Общество
 15.06.2018 10:30

Волгоградская фирма выплатит саратовскому учреждению штраф за срыв сдачи стадиона

Волгоградская компания «Фортис» выплатит 98 тысяч рублей пени за срыв графика сдачи реконструкции стадиона «Авангард» в городе Саратове. Такое решение принял арбитражный суд Саратова. По данным ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - с иском в суд обратилось руководство дирекции физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, которое в октябре 2017 года заключило с «Фортисом»  договор на 98 млн рублей на капитальный ремонт арены стадионы, однако к намеченному сроку до конца так и не выполнило полный объем работ. 

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Экономика 15.06.2018 10:45

На Гремячинском ГОКе в Волгоградской области осуществили пробную подачу руды на фабрику Специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» приступили к пусконаладочным работам оборудования поверхностного комплекса с приемом руды на обогатительную фабрику Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, руда подавалась на фабрику по конвейерному тракту. В корпусе дробления её измельчили до величины менее 10 мм. В процессе дробления были проверены взаимные блокировки оборудования, работа датчиков и уровнемеров. Во время пробной подачи руды сотрудники подрядных организаций оперативно устраняли выявленные дефекты установки приборов безопасности. Из корпуса дробления руда направилась в бак распульповки отделения измельчения, затем, после смешивания с водой, на оборудование отделений флотации,...
Прочитана: 330 раз
Общество 15.06.2018 08:07

Волгоградцам вновь доверили организацию праздников в МосквеВолгоградское «Агентство Больших Возможностей» уже не в первый раз участвует в реализации праздничных мероприятий в Москве. Как сообщила ИА «Высота 102» генеральный директор event-агентства Эдита Новикова, в этот раз Правительство Москвы доверило им в рамках праздника День России техническое оснащение концертных площадок в городских парках.   «Для нас и наших партнеров работа на территории парков в Москве в таком большом объеме была первым опытом. Одновременно мы должны были установить 7 сцен - в Сокольниках, Кузьминках, Царицыно, Измайловском, Бабушкинском, Таганском и на Поклонной горе и обеспечить их звуковое, световое и видео сопровождение. Особенностью этой непростой работы...
Прочитана: 1491 раз
Экология 15.06.2018 05:14

Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и берез Сегодня в Пушкинский сквер Волгограда, где во время строительства гостиницы на улице Краснознаменской погибли десятки елей и берез, пришли работники МБУ «Зеленхоз» Центрального района. Пилили высохшие деревья, тут же грузили на машины и вывозили с территории. В беседе с журналистом ИА «Высота 102» они признались, что обидно за варваров, которые погубили и сам парк, и всю красоту в этой зеленой зоне. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале «Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают «покойники» – высохшие ели и березы».    Варварами рабочие называют застройщика гостиницы, который пересадил 14 елей, так как они мешали строительству....
Прочитана: 2024 раз
Общество 14.06.2018 20:33

Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
Прочитана: 12167 раз
Общество 14.06.2018 20:06

Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор» Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде  достигли своего предельного возраста:  их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».  Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования.  В ходе обследования определено, что у большей части деревьев...
Прочитана: 2598 раз
Аналитика 14.06.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: Волгоград  начинает жить большим футболом. Гостей ЧМ -2018 в Волгограде развлекут от души: городской пресс-центр начал работу с пресс-конференции на тему культурной программы. Мир Сталинграду: Музей - заповедник «Сталинградская битва» покажет иностранным болельщикам дары их стран городу-герою.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 18911 раз
Расследования 14.06.2018 18:08

Мушфигу Гейдарову ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, Гейдарову предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Ранее Михайловским районным судом он был приговорен к четырем годам заключения. Напомним, ЧП произошло 25 июня прошлого года около восьми часов вечера в центре Михайловки. Во время празднования Дня молодежи некоторые улицы на время стали пешеходной зоной. Там выступали артисты и была организована уличная торговля. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Тогда его попытался остановить начальник местного отдела ГИБДД. Мужчина встал...
Прочитана: 3795 раз
Расследования 14.06.2018 17:07

Заключен под стражу на два месяца Леонид Жданов - владелец лодочной станции, от которой в свой роковой путь по Волге вышел катамаран "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Гендиректор ООО "Пристань" был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших, но виновным себя не считает. Он сообщил, что "Елань-12" отчалила от пристани 11 июня в 13:53....
Прочитана: 4983 раз
Борьба с коррупцией 14.06.2018 16:25

Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda...
Прочитана: 5219 раз
Расследования 14.06.2018 16:17

Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Сегодня гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших в крушении катамарана на Волге, но виновным в трагедии себя не считает. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", Жданов заявил это в Центральном районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. Жданов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек".  Трагедия на воде...
Прочитана: 3965 раз
Спорт 14.06.2018 16:04

Парад флагов и первая игра: В Волгограде открылся фестиваль болельщиков FIFA Торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA проходит в эти минуты на Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Самый масштабный праздник этого лета будет и самым продолжительным - фестиваль болельщиков продлится с 14 июня по 15 июля. Сегодня волгоградцы и гости города на огромном экране увидят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которая пройдет на стадионе "Лужники". А также трансляцию первой игры с участием российской сборной, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018 и официальных лиц. Пока на площадке фестиваля немноголюдно. На открытие пришли, видимо, самые преданные фанаты футбола. К началу чемпионата они подготовились основательно: российский...
Прочитана: 2125 раз
Общество 14.06.2018 15:43 (Обновлено: 14.06.2018 15:44)

Долг по заработанной плате в сумме 600 тысяч рублей был погашен организацией из Фролово после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения законодательства об оплате труда были выявлены в деятельности организации, осуществлявшей сбор цветных и черных металлов на территории города Фролово. Установлено, что в данной организации скопился долг по зарплате перед пятью работниками. В адрес руководителя юридического лица было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После этого организация полностью рассчиталась со своими работниками. Сообщается, что материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о привлечении работодателя к административной...
Прочитана: 1288 раз
Общество 14.06.2018 15:41

Доска позора: Дорога через Волжскую ГЭС "ощетинилась" арматурой «Мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов. Несмотря на то, что дыры на разбитом дорожном полотне в некоторых местах залатали, ситуацию это не спасло. Из-под асфальта торчат штыри арматуры, «благодаря» которым можно пробить все колеса разом и  уж тогда аварии точно не избежать». Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ежедневно вынуждены ездить из Волжского в Волгоград и обратно, выражение «едешь – смотри» сработает точно не для всех водителей. Далеко не все успеют среагировать, чтобы затормозить и увернуться от препятствия. Опасна дорога ночью, особенно для водителей, которые вообще впервые решили здесь проехать.  «И...
Прочитана: 4335 раз
Общество 14.06.2018 15:36

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась новая экспозиция, приуроченная к началу ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», главный замысел выставки – собрать памятные подарки, которые дарили городу-герою спортсмены и лидеры стран, сборные которых будут выступать на матчах чемпионата мира по футболу. Узнать о давних исторических связях своих государств с Россией, с Волгоградом смогут болельщики Англии, Исландии, Японии, Польши и других стран, жители которых уже начали приезжать в Волгоград. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102». 
Прочитана: 5317 раз
Здравоохранение 14.06.2018 14:38

СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублейПо  итогам 2017 года  СОГАЗ-Мед  помог  вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно.  Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал  директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов. В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в...
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14 июня 20:33
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14 июня 12:55
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14 июня 11:29
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14 июня 10:49
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