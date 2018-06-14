Жителю Волгоградской области ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД

Мушфигу Гейдарову ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Михайловки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Ранее Михайловским районным судом он был приговорен к четырем годам заключения.

Напомним, ЧП произошло 25 июня прошлого года около восьми часов вечера в центре Михайловки. Во время празднование Дня молодежи некоторые улицы на время стали пешеходной зоной. Там выступали артисты и была организована уличная торговля. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Тогда его попытался остановить начальник местного отдела ГИБДД. Мужчина встал перед внедорожником, но водитель и не думал тормозить, страж порядка получил удар бампером. Затем начальник ГИБДД подошел к двери водителя, но тот нажал на газ и протащил правоохранителя около 20 метров по асфальту. В тоже время другой сотрудник ДПС выстрелил в воздух из табельного оружия, а когда это не подействовало выпустил несколько пуль в уезжающий автомобиль. Тогда нарушитель получил ранение спины и сам добрался до местной больницы, где его прооперировали.







