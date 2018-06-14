«Высота 102 ТВ»: Волгоград окунается в жаркое футбольное лето-2018







Смотрите сегодня в программе: Волгоград начинает жить большим футболом. Гостей ЧМ -2018 в Волгограде развлекут от души: городской пресс-центр начал работу с пресс-конференции на тему культурной программы. Мир Сталинграду: Музей - заповедник «Сталинградская битва» покажет иностранным болельщикам дары их стран городу-герою.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.