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Аналитика
 14.06.2018 20:02

«Высота 102 ТВ»: Волгоград окунается в жаркое футбольное лето-2018



Смотрите сегодня в программе: Волгоград  начинает жить большим футболом. Гостей ЧМ -2018 в Волгограде развлекут от души: городской пресс-центр начал работу с пресс-конференции на тему культурной программы. Мир Сталинграду: Музей - заповедник «Сталинградская битва» покажет иностранным болельщикам дары их стран городу-герою.  
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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Общество 14.06.2018 20:33

Сегодня в России стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне этого события съемочная группа "Высоты 102" протестировала уровень знания английского у жителей Волгограда - одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. В эксперименте, который длился пять часов, приняли участие десятки горожан и один "иностранный болельщик из США". ИА "Высота 102" благодарит всех, кто попал в объектив телекамеры. Волгоградцы оказались очень дружелюбными, общительными и внимательными. Подробности - в спецрепортаже.
Прочитана: 1249 раз
Расследования 14.06.2018 18:08 (Обновлено: 14.06.2018 22:12)

Мушфигу Гейдарову ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Михайловки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, Гейдарову предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Ранее Михайловским районным судом он был приговорен к четырем годам заключения. Напомним, ЧП произошло 25 июня прошлого года около восьми часов вечера в центре Михайловки. Во время празднования Дня молодежи некоторые улицы на время стали пешеходной зоной. Там выступали артисты и была организована уличная торговля. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Тогда его попытался остановить начальник местного отдела ГИБДД. Мужчина встал...
Прочитана: 1740 раз
Расследования 14.06.2018 17:07 (Обновлено: 14.06.2018 18:53)

Заключен под стражу на два месяца Леонид Жданов - владелец лодочной станции, от которой в свой роковой путь по Волге вышел катамаран "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Гендиректор ООО "Пристань" был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших, но виновным себя не считает. Он сообщил, что "Елань-12" отчалила от пристани 11 июня в 13:53. Сам Жданов...
Прочитана: 2528 раз
Здравоохранение 14.06.2018 16:26

Юбилейный листок нетрудоспособности оформили в городской больнице №2 Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, популярность больничных в электронном виде растет в геометрической прогрессии. За последнее полугодие 2017 года было оформлено электронных больничных 11,6% от общего числа листков нетрудоспособности. В этом году доля электронных больничных составила 88,4%. Лидерами по выдаче электронных больничных являются "Больница скорой медицинской помощи №15"и поликлиника №2 в Волгограде, а также "Камышинская детская городская больница". По данным регионального отделения ФСС, за оформлением электронных больничных в этом году обратились работники 834 организаций. На сегодняшний день из 182 медучреждений в регионе, имеющих лицензию...
Прочитана: 716 раз
Общество 14.06.2018 16:26

Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор» Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде  достигли своего предельного возраста:  их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».  Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования.  В ходе обследования определено, что у большей части деревьев...
Прочитана: 1156 раз
Борьба с коррупцией 14.06.2018 16:25

Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda...
Прочитана: 2921 раз
Расследования 14.06.2018 16:17

Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Сегодня гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших в крушении катамарана на Волге, но виновным в трагедии себя не считает. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", Жданов заявил это в Центральном районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. Жданов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек".  Трагедия на воде случилась вечером 11 июня, напротив памятника...
Прочитана: 2356 раз
Общество 14.06.2018 16:11

Волгоградский предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за использование товарного знака без разрешения FIFA. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, предприниматель держал отдел фотоуслуг в одном из супермаркетов на ул. Ткачева в областном центре, где сотрудники отделения №6 ОЭБ и ПК управления МВД России по г. Волгограду и обнаружили контрафактную продукцию марки FIFA без специального соглашения с правообладателем – международной организацией. Две фотографии с изображением «Забиваки-2018» были изъяты.  Подобный случай произошел также в Волгограде. В одном из магазинов торговой сети «Семья» были обнаружены три  футболки и две зимние шапки с символикой «FIFA WORLD cup...
Прочитана: 761 раз
Спорт 14.06.2018 16:04

Парад флагов и первая игра: В Волгограде открылся фестиваль болельщиков FIFA Торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA проходит в эти минуты на Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Самый масштабный праздник этого лета будет и самым продолжительным - фестиваль болельщиков продлится с 14 июня по 15 июля. Сегодня волгоградцы и гости города на огромном экране увидят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которая пройдет на стадионе "Лужники". А также трансляцию первой игры с участием российской сборной, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018 и официальных лиц. Пока на площадке фестиваля немноголюдно. На открытие пришли, видимо, самые преданные фанаты футбола. К началу чемпионата они подготовились основательно: российский...
Прочитана: 1090 раз
Общество 14.06.2018 15:43 (Обновлено: 14.06.2018 15:44)

Долг по заработанной плате в сумме 600 тысяч рублей был погашен организацией из Фролово после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения законодательства об оплате труда были выявлены в деятельности организации, осуществлявшей сбор цветных и черных металлов на территории города Фролово. Установлено, что в данной организации скопился долг по зарплате перед пятью работниками. В адрес руководителя юридического лица было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После этого организация полностью рассчиталась со своими работниками. Сообщается, что материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о привлечении работодателя к административной...
Прочитана: 731 раз
Общество 14.06.2018 15:41

Доска позора: Дорога через Волжскую ГЭС "ощетинилась" арматурой «Мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов. Несмотря на то, что дыры на разбитом дорожном полотне в некоторых местах залатали, ситуацию это не спасло. Из-под асфальта торчат штыри арматуры, «благодаря» которым можно пробить все колеса разом и  уж тогда аварии точно не избежать». Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ежедневно вынуждены ездить из Волжского в Волгоград и обратно, выражение «едешь – смотри» сработает точно не для всех водителей. Далеко не все успеют среагировать, чтобы затормозить и увернуться от препятствия. Опасна дорога ночью, особенно для водителей, которые вообще впервые решили здесь проехать.  «И...
Прочитана: 3593 раз
Общество 14.06.2018 15:36

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась новая экспозиция, приуроченная к началу ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», главный замысел выставки – собрать памятные подарки, которые дарили городу-герою спортсмены и лидеры стран, сборные которых будут выступать на матчах чемпионата мира по футболу. Узнать о давних исторических связях своих государств с Россией, с Волгоградом смогут болельщики Англии, Исландии, Японии, Польши и других стран, жители которых уже начали приезжать в Волгоград. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102». 
Прочитана: 5090 раз
Здравоохранение 14.06.2018 14:38

СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублейПо  итогам 2017 года  СОГАЗ-Мед  помог  вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно.  Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал  директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов. В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в...
Прочитана: 1299 раз
Спорт 14.06.2018 13:35

Замгубернатора не хочет видеть мировых звезд футбола в команде «Ротор-Волгоград» Даже если бы у Волгоградской области были неограниченные финансовые возможности, основу клуба «Ротор Волгоград» все равно должны составлять воспитанники местной школы футбола. Как сообщает ИА «Высота 102», такое мнение сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре 2018 высказал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры региона Владимир Попков. Ему пришлось ответить на самый популярный вопрос этих дней: «За кого будете болеть?». Кроме того, один из журналистов попросил главу регионального комитета культуры назвать имена трех мировых звезд футбола, которых он хотел бы пригласить в команду «Ротор Волгоград», если бы у области был необъятный бюджет. Заместитель губернатора области не преминул...
Прочитана: 3824 раз
Здравоохранение 14.06.2018 13:19

В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018" В этом году за выдающиеся заслуги медицинские работники были отмечены в 27 номинациях. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника - на торжественной церемонии, которая прошла в Волгоградской областной думе, лучшим из лучших были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Сегодня в Волгоградской области работают 137 медицинских учреждений, в которых трудятся более девяти тысяч врачей и 22,5 тысячи средних медицинских работников. В регионе активно реализуются программы по привлечению медработников в сельские больницы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также проводится целевой набор специалистов среднего и...
Прочитана: 2789 раз


14 июня 20:33
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Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
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В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
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Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
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Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателяКомментарии11
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Волгоград показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года
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