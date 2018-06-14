Сегодня гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших в крушении катамарана на Волге, но виновным в трагедии себя не считает. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", Жданов заявил это в Центральном районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте.

Жданов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек".

Трагедия на воде случилась вечером 11 июня, напротив памятника "Гаситель". Плавучая дача-катамаран модели "Елань-12", врезалась в сухогруз "Капитан Вечеркин" и перевернулась. В этой катастрофе погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Известно, что капитан и владелец судна - Дмитрий Хахалев, был пьян. К тому же, на 12-местном маломерном судне находились 16 человек.