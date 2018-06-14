Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор»





Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде достигли своего предельного возраста: их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва». Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования. В ходе обследования определено, что у большей части деревьев наблюдается усыхание ветвей в проекции всей кроны слабой степени, имеются водяные побеги. На стволах отмечено наличие морозобойных трещин, сокотечение, табачные сучки, стволовая гниль. В результате проведенных исследований все обследованные деревья были разделены по степени повреждений на три группы. В первую группу вошли сильно ослабленные с наличием повреждений внутренней структуры древесины на 85-100% – 28 деревьев. Во вторую группу включили ослабленные деревья с повреждениями внутристволовой гнилью на 50-85% - 99 тополей. Еще 19 деревьев попали в группу ослабленных с пустотами в древесине от 10 до 50%.









Обследование позволило сделать вывод, что все 50-летние пирамидальные тополя в той или иной степени имеют повреждения внутренней структуры древесины стволовыми гнилями. Дерево постепенно превращается в трубку коры с пораженной микоризой грибов древесиной. На нем разрастаются ветви, имеющую высокую парусность и довольно большую массу, что при определенных погодных условиях (порывистых ветрах, снегопадах и т.д.) могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. На основании всех данных и был сделан вывод – «лечению» тополя не подлежат. Ранее в учреждении также заявляли, что тополя нуждаются в замене.







