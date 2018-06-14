





Торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA проходит в эти минуты на Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Самый масштабный праздник этого лета будет и самым продолжительным - фестиваль болельщиков продлится с 14 июня по 15 июля. Сегодня волгоградцы и гости города на огромном экране увидят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которая пройдет на стадионе "Лужники". А также трансляцию первой игры с участием российской сборной, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018 и официальных лиц.





Пока на площадке фестиваля немноголюдно. На открытие пришли, видимо, самые преданные фанаты футбола. К началу чемпионата они подготовились основательно: российский триколор можно увидеть не только в их руках, но и на лицах. Ожидается, что остальные болельщики подтянутся позднее. Сегодня площадка будет работать до 23:30.

Участников фестиваля ожидают яркие аудио-визуальные шоу и представления, выступление шведского исполнителя Arash. Обладатель премии "Грэмми" Arash специально для фестиваля в Волгограде подготовил со своей группой потрясающее музыкальное шоу.

Напомним, на фестивале болельщиков все любители футбола смогут посмотреть матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Помимо этого, в течение 25 дней здесь пройдут выступления российских и зарубежных артистов, конкурсы, интерактивные игры для всей семьи, будут работать спортивные аттракционы. Каждый день будет интересен по-своему. На главной сцене мероприятия выступят 35 творческих коллективов, в том числе группа "Plazma", рок-группа "Маша и Медведи", группа "Billy`s Band", молдавская группы "Zdob Si Zdub". 15 июля на закрытии фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде выступит швейцарская группа "Kadebostany". Посещение фестиваля в игровые дни турнира будет бесплатным для всех желающих.



