Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda CX-7. За 2017 год сын аппаратчика заработал немногим более 1 миллиона рублей.

Напомним, это не первая ошибка в декларациях чиновников и депутатов. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов «ошибся» в доходах за 2016 год, уменьшив их почти на 100 (!) миллионов рублей. Никакого наказания он не понес, даже не исправил «неточность». А Волгоградская гордума выиграла суд у прокуратуры Волгоградской области, которая пыталась заставить городской представительный орган опубликовать правдивую декларацию депутата.



