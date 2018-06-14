Реклама на сайте | Мобильная версия
Борьба с коррупцией
 14.06.2018 16:25

Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владений

Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda CX-7. За 2017 год сын аппаратчика заработал немногим более 1 миллиона рублей.  
Напомним, это не первая ошибка в декларациях чиновников и депутатов. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов «ошибся» в доходах за 2016 год, уменьшив их почти на 100 (!) миллионов рублей. Никакого наказания он не понес, даже не исправил «неточность». А Волгоградская гордума выиграла суд у прокуратуры Волгоградской области, которая пыталась заставить городской представительный орган опубликовать правдивую декларацию депутата. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области зажигают новые звездыВ Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожихВ Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домовВодителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе

Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Расследования 14.06.2018 18:08

Мушфигу Гейдарову ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Михайловки. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима. Ранее Михайловским районным судом он был приговорен к четырем годам заключения. Напомним, ЧП произошло 25 июня прошлого года около восьми часов вечера в центре Михайловки. Во время празднование Дня молодежи некоторые улицы на время стали пешеходной зоной. Там выступали артисты и была организована уличная торговля. Несмотря на запрет проезда по центральной аллее, 38-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» переехал бордюр. Тогда его попытался остановить начальник местного отдела ГИБДД. Мужчина встал...
Прочитана: 193 раз
Расследования 14.06.2018 17:07

Заключен под стражу на два месяца Леонид Жданов - владелец лодочной станции, от которой в свой роковой путь по Волге вышел катамаран "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Гендиректор ООО "Пристань" был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших, но виновным себя не считает. Он сообщил, что "Елань-12" отчалила от пристани 11 июня в 13:53. Сам Жданов...
Прочитана: 1014 раз
Здравоохранение 14.06.2018 16:26

Юбилейный листок нетрудоспособности оформили в городской больнице №2 Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, популярность больничных в электронном виде растет в геометрической прогрессии. За последнее полугодие 2017 года было оформлено электронных больничных 11,6% от общего числа листков нетрудоспособности. В этом году доля электронных больничных составила 88,4%. Лидерами по выдаче электронных больничных являются "Больница скорой медицинской помощи №15"и поликлиника №2 в Волгограде, а также "Камышинская детская городская больница". По данным регионального отделения ФСС, за оформлением электронных больничных в этом году обратились работники 834 организаций. На сегодняшний день из 182 медучреждений в регионе, имеющих лицензию...
Прочитана: 473 раз
Общество 14.06.2018 16:26

Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор» Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде  достигли своего предельного возраста:  их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва».  Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования.  В ходе обследования определено, что у большей части деревьев...
Прочитана: 685 раз
Расследования 14.06.2018 16:17

Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Сегодня гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших в крушении катамарана на Волге, но виновным в трагедии себя не считает. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", Жданов заявил это в Центральном районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. Жданов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек".  Трагедия на воде случилась вечером 11 июня, напротив памятника...
Прочитана: 1565 раз
Общество 14.06.2018 16:11

Волгоградский предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за использование товарного знака без разрешения FIFA. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, предприниматель держал отдел фотоуслуг в одном из супермаркетов на ул. Ткачева в областном центре, где сотрудники отделения №6 ОЭБ и ПК управления МВД России по г. Волгограду и обнаружили контрафактную продукцию марки FIFA без специального соглашения с правообладателем – международной организацией. Две фотографии с изображением «Забиваки-2018» были изъяты.  Подобный случай произошел также в Волгограде. В одном из магазинов торговой сети «Семья» были обнаружены три  футболки и две зимние шапки с символикой «FIFA WORLD cup...
Прочитана: 481 раз
Спорт 14.06.2018 16:04

Парад флагов и первая игра: В Волгограде открылся фестиваль болельщиков FIFA Торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA проходит в эти минуты на Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Самый масштабный праздник этого лета будет и самым продолжительным - фестиваль болельщиков продлится с 14 июня по 15 июля. Сегодня волгоградцы и гости города на огромном экране увидят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которая пройдет на стадионе "Лужники". А также трансляцию первой игры с участием российской сборной, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018 и официальных лиц. Пока на площадке фестиваля немноголюдно. На открытие пришли, видимо, самые преданные фанаты футбола. К началу чемпионата они подготовились основательно: российский...
Прочитана: 684 раз
Общество 14.06.2018 15:43 (Обновлено: 14.06.2018 15:44)

Долг по заработанной плате в сумме 600 тысяч рублей был погашен организацией из Фролово после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения законодательства об оплате труда были выявлены в деятельности организации, осуществлявшей сбор цветных и черных металлов на территории города Фролово. Установлено, что в данной организации скопился долг по зарплате перед пятью работниками. В адрес руководителя юридического лица было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После этого организация полностью рассчиталась со своими работниками. Сообщается, что материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о привлечении работодателя к административной...
Прочитана: 530 раз
Общество 14.06.2018 15:41

Доска позора: Дорога через Волжскую ГЭС "ощетинилась" арматурой «Мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов. Несмотря на то, что дыры на разбитом дорожном полотне в некоторых местах залатали, ситуацию это не спасло. Из-под асфальта торчат штыри арматуры, «благодаря» которым можно пробить все колеса разом и  уж тогда аварии точно не избежать». Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ежедневно вынуждены ездить из Волжского в Волгоград и обратно, выражение «едешь – смотри» сработает точно не для всех водителей. Далеко не все успеют среагировать, чтобы затормозить и увернуться от препятствия. Опасна дорога ночью, особенно для водителей, которые вообще впервые решили здесь проехать.  «И...
Прочитана: 2353 раз
Общество 14.06.2018 15:36

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась новая экспозиция, приуроченная к началу ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», главный замысел выставки – собрать памятные подарки, которые дарили городу-герою спортсмены и лидеры стран, сборные которых будут выступать на матчах чемпионата мира по футболу. Узнать о давних исторических связях своих государств с Россией, с Волгоградом смогут болельщики Англии, Исландии, Японии, Польши и других стран, жители которых уже начали приезжать в Волгоград. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102». 
Прочитана: 4997 раз
Здравоохранение 14.06.2018 14:38

СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублейПо  итогам 2017 года  СОГАЗ-Мед  помог  вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно.  Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал  директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов. В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в...
Прочитана: 977 раз
Спорт 14.06.2018 13:35

Замгубернатора не хочет видеть мировых звезд футбола в команде «Ротор-Волгоград» Даже если бы у Волгоградской области были неограниченные финансовые возможности, основу клуба «Ротор Волгоград» все равно должны составлять воспитанники местной школы футбола. Как сообщает ИА «Высота 102», такое мнение сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре 2018 высказал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры региона Владимир Попков. Ему пришлось ответить на самый популярный вопрос этих дней: «За кого будете болеть?». Кроме того, один из журналистов попросил главу регионального комитета культуры назвать имена трех мировых звезд футбола, которых он хотел бы пригласить в команду «Ротор Волгоград», если бы у области был необъятный бюджет. Заместитель губернатора области не преминул...
Прочитана: 3465 раз
Здравоохранение 14.06.2018 13:19

В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018" В этом году за выдающиеся заслуги медицинские работники были отмечены в 27 номинациях. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника - на торжественной церемонии, которая прошла в Волгоградской областной думе, лучшим из лучших были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Сегодня в Волгоградской области работают 137 медицинских учреждений, в которых трудятся более девяти тысяч врачей и 22,5 тысячи средних медицинских работников. В регионе активно реализуются программы по привлечению медработников в сельские больницы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также проводится целевой набор специалистов среднего и...
Прочитана: 2382 раз
Общество 14.06.2018 12:55

В Волгограде состоялось гашение посвященной Чемпионату мира по футболу почтовой марки Сегодня, в день начала мировых футбольных баталий, в почтовое обращение поступила марка, посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Маркировочная продукция выпущена АО «Марка». Для торжественной церемонии гашения марки пришли филателисты города, поскольку продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. В Волгограде почетного права первого гашения марки удостоилась олимпийская чемпионка Лариса Ильченко.   Марка размером 42,4х49 номиналом 100 рублей и изданная тиражом 530 тысяч уже поступила в продажу. Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным соревнованиям,  является традицией во всем мире.  С лучшими экспонатами...
Прочитана: 997 раз
Расследования 14.06.2018 12:46

Уголовное дело по факту гибели 11 человек в столкновении катамарана и сухогруза передано в центральный аппарат СК России. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники. До этого уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек", расследовалось сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ.  Напомним, уголовное дело возбудили вскоре после трагедии на воде, случившейся вечером 11 июня. Плавучая дача-катамаран модели "Елань 12" врезалась в сухогруз "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Это произошло напротив памятника "Гаситель". В результате погибли...
Прочитана: 4446 раз


14 июня 18:08
Жителю Волгоградской области ужесточили наказание за попытку задавить начальника отдела ГИБДД Комментарии1
14 июня 17:07
В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человек Комментарии23
14 июня 16:26
В Волгоградской области выдан 20-тысячный электронный больничный
14 июня 16:26
Тополям на аллее Мамаева кургана в Волгограде вынесли окончательный «приговор» Комментарии2Смотреть фотографии
14 июня 16:25
Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владений Комментарии12
14 июня 16:17
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в Волгограде Комментарии39Смотреть фотографии
14 июня 16:11
В Волгограде суд рассмотрел две фотографии «Забиваки» Комментарии4
14 июня 16:04
Парад флагов и первая игра: В Волгограде открылся фестиваль болельщиков FIFA Комментарии1Смотреть фотографииCмотреть видео
14 июня 15:43
В Волгоградской области "жадного" работодателя заставили погасить долг по зарплате
14 июня 15:41
Доска позора: Дорога через Волжскую ГЭС "ощетинилась" арматурой Комментарии2Смотреть фотографии
14 июня 15:36
В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарков Комментарии6Cмотреть видео
14 июня 14:38
СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
14 июня 13:35
Замгубернатора не хочет видеть мировых звезд футбола в команде «Ротор-Волгоград» Комментарии22Смотреть фотографии
14 июня 13:19
В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018" Комментарии7Смотреть фотографии
14 июня 12:55
В Волгограде состоялось гашение посвященной Чемпионату мира по футболу почтовой марки Комментарии5Смотреть фотографии
14 июня 12:46
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в Москву Комментарии41
14 июня 12:33
МЧС инициирует проверки мест базирования маломерных судов после ЧП с катамараном на Волге Комментарии20Смотреть фотографии
14 июня 12:20
«МегаФон» установил безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристовСмотреть фотографии
14 июня 11:52
Скучно не будет: в Волгограде во время ЧМ болельщиков развлекут по полной культурной программе Комментарии12Смотреть фотографии
14 июня 11:29
В Волгограде в пойму реки Царица соорудят лестницу Комментарии19Смотреть фотографии
14 июня 10:49
Глава Росавтодора осмотрел место начала будущего строительства объездной дороги вокруг Волгограда Комментарии7Смотреть фотографии
14 июня 10:18
В центре Волгограда вырубили деревья под покровом ночи Комментарии25Смотреть фотографии
14 июня 09:58
Россельхознадзор назвал виновных в распространении бешенства в Волгоградской области Комментарии29
14 июня 07:37
Редакции ИА «Высота 102» требуется видеооператор
14 июня 06:06
В Волгограде «Ералаш» снимет юмористические сюжеты про футболСмотреть фотографии
13 июня 21:32
На сборах в Абрау-Дюрсо “Ротор-Волгоград” примет пополнение
13 июня 20:50
Смрад от мусорных площадок в Волгограде «убивают» поджогом Комментарии2Cмотреть видео
13 июня 20:34
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана Комментарии9Cмотреть видео
13 июня 18:39
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-герой Комментарии76Cмотреть видео
13 июня 18:37
Город-герой - гостям ЧМ по футболу 2018: «WelcomeVolgograd» Комментарии6Смотреть фотографии
Коррупция в правоохранительных органах
14 июня 16:25
Сын главы аппарата Волгоградской облдумы запутался в размере земельных владений Комментарии12
8 июня 04:37
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата Комментарии34Смотреть фотографии
7 июня 16:45
В Волгоградской области за коррупцию пойдут под суд полицейский и сотрудник СИЗО Комментарии6
7 июня 13:23
Директор Волгоградского ТЮЗа занизил доход на 6 рублей Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 09:39
Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и кланов Комментарии66Смотреть фотографии
6 июня 14:41
В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста Роспотребнадзора Комментарии19Смотреть фотографии
30 мая 12:13
Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируют Комментарии20Смотреть фотографии
28 мая 15:48
Директор волгоградской «противочумки» обошел по доходам других руководителей областных учреждений Роспотребнадзора Комментарии12
25 мая 08:08
Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской области Комментарии86Смотреть фотографии
24 мая 17:00
Главный полицейский Волгоградской области стал собственником военного автомобиля Комментарии4Смотреть фотографии
24 мая 16:00
Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионе Комментарии29Смотреть фотографии
24 мая 10:28
Доходы главы администрации Волгограда за 2017 год сократились в семь раз Комментарии15Смотреть фотографии
24 мая 09:57
Главный антимонопольщик Волгоградской области показал свои скромные доходы Комментарии15Смотреть фотографии
23 мая 18:10
Спортивные результаты: Директора школ и клубов Волгоградской области отчитались о доходах Комментарии12
23 мая 13:37
У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошо Комментарии46Смотреть фотографии
22 мая 16:10
Глава Волжского стал собственником ретро автомобиля Комментарии7Смотреть фотографии
22 мая 08:25
Судьи арбитражного суда Волгоградской области опубликовали декларацииСмотреть фотографии
21 мая 14:39
Вверх кармашками-2017: Волжские депутаты-предприниматели продемонстрировали стабильность Комментарии8Смотреть фотографии
21 мая 13:27
Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов Комментарии11Смотреть фотографии
20 мая 15:09
Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходы
18 мая 18:18
Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат форму Комментарии16Смотреть фотографии
18 мая 17:13
Волгоградские прокуроры показали доходы за 2017 год Комментарии4Смотреть фотографии
15 мая 17:02
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы Комментарии15Смотреть фотографии
15 мая 13:18
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты" Комментарии41Смотреть фотографии
15 мая 13:13
Вверх кармашками-2017: мэр Волгограда стал беднее Комментарии9Смотреть фотографии
15 мая 11:20
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взятках Комментарии29Смотреть фотографии
15 мая 11:01
Руководитель СУ СКР по Волгоградской области за семь лет прикипел к японскому внедорожнику Комментарии14Смотреть фотографии
14 мая 17:57
Главный спасатель Волгоградской области Олег Гребенюк получил дополнительный миллион рублей дохода Комментарии11Смотреть фотографии
11 мая 10:44
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области Комментарии44Cмотреть видео
10 мая 17:50
Прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области арестован на 2 месяца (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Комментарии35Смотреть фотографииCмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 14 Июня, Чт
Волгоград
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
14 Июня, Чт
1 $ 63.1164 руб.
1 € 74.1365 руб.
1 GBP 84.1531 руб.
1 CHF 63.7926 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамаранаКомментарии96
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-геройКомментарии76
Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и клановКомментарии66
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человекКомментарии65
В Волгоградской области хоронить погибших в речной катастрофе будут до конца неделиКомментарии50
В Волжском прошла акция под лозунгом «Не забудем, не простим эти цены на бензин!»Комментарии47
В Волгограде у должников УК массово похищают счетчикиКомментарии44
Уголовное дело о гибели 11 человек в катастрофе катамарана в Волгограде передали в МосквуКомментарии41
Владелец лодочной станции не считает себя виновным в трагедии с катамараном в ВолгоградеКомментарии39
В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытныхКомментарии36
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутатаКомментарии34
Для возрождения былой туристической славы Волгограда придумали новый законКомментарии33
Волгоградец Олег Савченко в канун Дня России приблизил Аляску к РодинеКомментарии33
В Волгограде координатору штаба Навального утяжелят статью за раскрашенную "Родину-мать"Комментарии32
В Волгограде "успокоились" цены на бензинКомментарии32

Самые читаемые новости

Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
Просмотров: 89431
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человекКомментарии65
Просмотров: 43532
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
Просмотров: 27099
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамаранаКомментарии96
Просмотров: 25527
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
Просмотров: 22386
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прощаются с трагически погибшими пассажирами катамаранаКомментарии9
Просмотров: 20708
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-геройКомментарии76
Просмотров: 14146
В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
Просмотров: 13252
Don't worry: Волгоградские врачи к ЧМ-2018 заговорили на английскомКомментарии9
Просмотров: 12515
В Волгограде рынок школьного питания хотят открыть для судимых и неопытныхКомментарии36
Просмотров: 9087

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
Рекомендации: +117 / 45-
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
Рекомендации: +91 / 22-
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамаранаКомментарии96
Рекомендации: +88 / 47-
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человекКомментарии65
Рекомендации: +68 / 30-
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
Рекомендации: +61 / 25-
В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
Рекомендации: +61 / 36-
В Волгограде для болельщиков ЧМ изготовили браслеты с тремя именами города
Рекомендации: +57 / 14-
Девять человек погибли в результате столкновения катамарана и баржи на Волге в Волгограде
Рекомендации: +43 / 10-
Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателяКомментарии11
Рекомендации: +43 / 6-
Волгоград показали в клипе на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года
Рекомендации: +39 / 11-