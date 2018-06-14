В Волгограде арестован владелец лодочной станции по делу о гибели 11 человек

Заключен под стражу на два месяца Леонид Жданов - владелец лодочной станции, от которой в свой роковой путь по Волге вышел катамаран "Елань-12". Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял сегодня Центральный районный суд. Гендиректор ООО "Пристань" был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших, но виновным себя не считает. Он сообщил, что "Елань-12" отчалила от пристани 11 июня в 13:53. Сам Жданов в это время, по его словам, отдыхал на другом плавсредстве с женой и вернулся на лодочную станцию около 16:00. В этот день у него был выходной.

Напомним, трагедия на Волге случилась около 22:00. Катамаран, который шел без бортовых огней и с перегрузом, врезался в баржу и перевернулся. Погибли 11 человек, пятерых удалось спасти. Известно, что капитан и владелец судна - Дмитрий Хахалев, был пьян. К тому же, на 12-местном маломерном судне находились 16 человек.



