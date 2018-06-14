|Общество
|14.06.2018 15:36
В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарков
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» открылась новая экспозиция, приуроченная к началу ЧМ-2018. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», главный замысел выставки – собрать памятные подарки, которые дарили городу-герою спортсмены и лидеры стран, сборные которых будут выступать на матчах чемпионата мира по футболу. Узнать о давних исторических связях своих государств с Россией, с Волгоградом смогут болельщики Англии, Исландии, Японии, Польши и других стран, жители которых уже начали приезжать в Волгоград. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Здравоохранение
|14.06.2018 16:26
Юбилейный листок нетрудоспособности оформили в городской больнице №2 Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, популярность больничных в электронном виде растет в геометрической прогрессии. За последнее полугодие 2017 года было оформлено электронных больничных 11,6% от общего числа листков нетрудоспособности. В этом году доля электронных больничных составила 88,4%. Лидерами по выдаче электронных больничных являются "Больница скорой медицинской помощи №15"и поликлиника №2 в Волгограде, а также "Камышинская детская городская больница". По данным регионального отделения ФСС, за оформлением электронных больничных в этом году обратились работники 834 организаций. На сегодняшний день из 182 медучреждений в регионе, имеющих лицензию...
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|Общество
|14.06.2018 16:26
Пирамидальные тополя на аллее на Мамаевом кургане в Волгограде достигли своего предельного возраста: их состояние будет только ухудшаться, а мероприятия по улучшению состояния и декоративной привлекательности признаны нецелесообразными. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области», где подготовили результаты лесопатологического обследования аллеи пирамидальных тополей на территории «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва». Работы включали в себя анализ внутреннего состояния древесины отдельно стоящих деревьев в количестве 146 штук с использованием трехмерного импульсного томографа ARBOTOM, бурава возрастного Haglof, стандартных измерительных приборов, GPS-навигатора Garmin eTrex Venture HC, лабораторного оборудования. В ходе обследования определено, что у большей части деревьев...
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|Борьба с коррупцией
|14.06.2018 16:25
Начальник отдела комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Андрей Шефатов уточнил сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте ведомства документы, Андрей Шефатов, который является сыном руководителя аппарата Волгоградской облдумы Владимира Шефатова, сначала указал в декларации сведения о владении землей сельскохозяйственного назначения площадью в 250 тысяч квадратных метров. Но позднее начальник отдела комитета уточнил размер участка – он оказался гораздо больше заявленной ранее площади – 2 500 000 квадратных метров. Помимо земельных владений, у сына глава аппарата облдумы есть еще трехкомнатная квартира в пользовании, в собственности - автомобиль Mazda...
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|Расследования
|14.06.2018 16:17
Сегодня гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов заявил в суде, что соболезнует семьям погибших в крушении катамарана на Волге, но виновным в трагедии себя не считает. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", Жданов заявил это в Центральном районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. Жданов был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек". Трагедия на воде случилась вечером 11 июня, напротив памятника...
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|Общество
|14.06.2018 16:11
Волгоградский предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за использование товарного знака без разрешения FIFA. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, предприниматель держал отдел фотоуслуг в одном из супермаркетов на ул. Ткачева в областном центре, где сотрудники отделения №6 ОЭБ и ПК управления МВД России по г. Волгограду и обнаружили контрафактную продукцию марки FIFA без специального соглашения с правообладателем – международной организацией. Две фотографии с изображением «Забиваки-2018» были изъяты. Подобный случай произошел также в Волгограде. В одном из магазинов торговой сети «Семья» были обнаружены три футболки и две зимние шапки с символикой «FIFA WORLD cup...
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|Спорт
|14.06.2018 16:04
Торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA проходит в эти минуты на Центральной набережной Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Самый масштабный праздник этого лета будет и самым продолжительным - фестиваль болельщиков продлится с 14 июня по 15 июля. Сегодня волгоградцы и гости города на огромном экране увидят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, которая пройдет на стадионе "Лужники". А также трансляцию первой игры с участием российской сборной, грандиозный парад флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018 и официальных лиц. Пока на площадке фестиваля немноголюдно. На открытие пришли, видимо, самые преданные фанаты футбола. К началу чемпионата они подготовились основательно:...
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|Общество
|14.06.2018 15:43 (Обновлено: 14.06.2018 15:44)
Долг по заработанной плате в сумме 600 тысяч рублей был погашен организацией из Фролово после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения законодательства об оплате труда были выявлены в деятельности организации, осуществлявшей сбор цветных и черных металлов на территории города Фролово. Установлено, что в данной организации скопился долг по зарплате перед пятью работниками. В адрес руководителя юридического лица было внесено представление об устранении нарушений законодательства. После этого организация полностью рассчиталась со своими работниками. Сообщается, что материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области для решения вопроса о привлечении работодателя к административной...
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|Общество
|14.06.2018 15:41
«Мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов. Несмотря на то, что дыры на разбитом дорожном полотне в некоторых местах залатали, ситуацию это не спасло. Из-под асфальта торчат штыри арматуры, «благодаря» которым можно пробить все колеса разом и уж тогда аварии точно не избежать». Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ежедневно вынуждены ездить из Волжского в Волгоград и обратно, выражение «едешь – смотри» сработает точно не для всех водителей. Далеко не все успеют среагировать, чтобы затормозить и увернуться от препятствия. Опасна дорога ночью, особенно для водителей, которые вообще впервые решили здесь проехать. «И...
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|Здравоохранение
|14.06.2018 14:38
По итогам 2017 года СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно. Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов. В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в...
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|Спорт
|14.06.2018 13:35
Даже если бы у Волгоградской области были неограниченные финансовые возможности, основу клуба «Ротор Волгоград» все равно должны составлять воспитанники местной школы футбола. Как сообщает ИА «Высота 102», такое мнение сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре 2018 высказал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры региона Владимир Попков. Ему пришлось ответить на самый популярный вопрос этих дней: «За кого будете болеть?». Кроме того, один из журналистов попросил главу регионального комитета культуры назвать имена трех мировых звезд футбола, которых он хотел бы пригласить в команду «Ротор Волгоград», если бы у области был необъятный бюджет. Заместитель губернатора области не преминул...
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|Здравоохранение
|14.06.2018 13:19
В этом году за выдающиеся заслуги медицинские работники были отмечены в 27 номинациях. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника - на торжественной церемонии, которая прошла в Волгоградской областной думе, лучшим из лучших были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Сегодня в Волгоградской области работают 137 медицинских учреждений, в которых трудятся более девяти тысяч врачей и 22,5 тысячи средних медицинских работников. В регионе активно реализуются программы по привлечению медработников в сельские больницы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также проводится целевой набор специалистов среднего и...
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|Общество
|14.06.2018 12:55
Сегодня, в день начала мировых футбольных баталий, в почтовое обращение поступила марка, посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Маркировочная продукция выпущена АО «Марка». Для торжественной церемонии гашения марки пришли филателисты города, поскольку продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. В Волгограде почетного права первого гашения марки удостоилась олимпийская чемпионка Лариса Ильченко. Марка размером 42,4х49 номиналом 100 рублей и изданная тиражом 530 тысяч уже поступила в продажу. Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным соревнованиям, является традицией во всем мире. С лучшими экспонатами...
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|Расследования
|14.06.2018 12:46
Уголовное дело по факту гибели 11 человек в столкновении катамарана и сухогруза передано в центральный аппарат СК России. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники. До этого уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек", расследовалось сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Напомним, уголовное дело возбудили вскоре после трагедии на воде, случившейся вечером 11 июня. Плавучая дача-катамаран модели "Елань 12" врезалась в сухогруз "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Это произошло напротив памятника "Гаситель". В результате погибли...
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|Газетный киоск
|14.06.2018 12:33
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "Начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам РФ поручено совместно с территориальными органами МВД России и Ространснадзора, общественными организациями провести совместные рейды всех возможных мест базирования маломерных судов для выявления незарегистрированных лодок, катеров, яхт и катамаранов", - сказали в ведомстве. "Кроме того, в органах прокуратуры будут инициированы внеплановые проверки баз для стоянки маломерных судов на предмет нарушения правил пользования в части содержания маломерных судов,...
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|Телеком
|14.06.2018 12:20
«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, разработанный специально для гостей чемпионата из других стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Обновленный тариф включает в себя безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков, 30 SMS на любые номера России и в другие страны, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели. «Мы начали готовить предложение для туристов заранее и еще летом прошлого года, во время Кубка...
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14 июня 16:17
14 июня 16:11
14 июня 15:36
В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарков 2
14 июня 12:55
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13 июня 20:34
Общество
14 июня 16:11
14 июня 15:36
В волгоградском музее для иностранных болельщиков открыли экспозицию подарков 2
14 июня 12:55
14 июня 11:29
14 июня 10:49
14 июня 10:18
14 июня 07:37
13 июня 14:14
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