СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 миллиона рублей

По итогам 2017 года СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно.

Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов.









В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в свою страховую компанию, а в каких - в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

«В случае возникновения спорной ситуации при оказании медицинской помощи, пациенту нужно обращаться в страховую организацию, выдавшую ему полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Многие вопросы решаются сразу же, для более сложных ситуаций, когда проводятся экспертные мероприятия, может понадобиться до 30 календарных дней, а в исключительных случаях - 60 дней. На вашем полисе ОМС указано наименование и контактная информация страховой компании для обращений.

Гражданам порой непросто разобраться в вопросах здравоохранения, но для этого есть помощники - страховые медицинские организации (СМО). Хочется заострить внимание на том, что страховые компании не только оформляют полисы ОМС, но и защищают права гражданина в получении качественной и бесплатной медицинской помощи в установленные сроки. Страховые представители (1, 2 и 3 уровня) – это своего рода персональные помощники пациентов, которые эффективно взаимодействуют с гражданами и помогают при возникновении любых сложностей во время обращения в медицинские организации.

Например, срок ожидания приема участкового врача-терапевта не должен превышать 24 часов с момента обращения, врача-специалиста - 14 календарных дней. Лабораторные и большинство инструментальных исследований должны быть проведены в двухнедельный срок. Для таких сложных методов диагностики, как КТ и МРТ, а также для плановой госпитализации, предельный срок ожидания не должен превышать 30 календарных дней», - пояснил Владимир Глазов.

Если у застрахованного возникли вопросы относительно качества и сроков оказания медицинской помощи или у него требуют оплату услуг по ОМС, нужно обращаться в страховую компанию.

Как объяснил Владимир Глазов, официальную жалобу в письменном виде можно оформить в одном из офисов компании или на сайте страховой организации. Для её дальнейшего предметного рассмотрения, гражданам рекомендуется сохранять чеки за оплаченные услуги, договоры, выписки, квитанции, талоны и иные документы, подтверждающие взимание денежных средств или иные возможные нарушения прав застрахованных.

«За помощью по возврату неправомерно затраченных денежных средств к нам обратилась жительница Алексеевского района Волгоградской области Тамара Н. Она поступила на лечение в дневной стационар районной больницы, где пришлось приобретать лекарственные препараты за собственный счёт, так как ей объяснили, что в отделении больницы нет лекарств. Для того, чтобы разобраться, обоснованы ли платные услуги, она сохранила чеки и документы, а затем обратилась к страховому представителю компании «СОГАЗ-Мед», её вопрос был решен быстро - денежные средства на приобретение лекарств были возмещены», - рассказал Владимир Глазов, уточнив, что письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента регистрации. В случаях, требующих проведения соответствующих проверок, изучения и истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения могут быть продлены на 30 дней (Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). Все обращения рассматриваются квалифицированными специалистами страховой компании – страховыми представителями (врачами-экспертами) и юристами.









Справка о компании.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн. человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.





Информацию о порядке оформления полиса обязательного медицинского страхования, а также об адресах и офисах Волгоградского филиала, можно получить на официальном САЙТЕ либо по телефону бесплатного контакт-центра 8-800-100-07-02.