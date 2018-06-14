Доска позора: Дорога через Волжскую ГЭС "ощетинилась" арматурой

«Мост через Волжскую ГЭС представляет реальную опасность для жизни автомобилистов. Несмотря на то, что дыры на разбитом дорожном полотне в некоторых местах залатали, ситуацию это не спасло. Из-под асфальта торчат штыри арматуры, «благодаря» которым можно пробить все колеса разом и уж тогда аварии точно не избежать».

Как заявили ИА «Высота 102» волгоградцы, которые ежедневно вынуждены ездить из Волжского в Волгоград и обратно, выражение «едешь – смотри» сработает точно не для всех водителей. Далеко не все успеют среагировать, чтобы затормозить и увернуться от препятствия. Опасна дорога ночью, особенно для водителей, которые вообще впервые решили здесь проехать.

«И потом, почему мы должны заниматься фигурным вождением и проявлять чудеса изобретательности, виляя в разные стороны, чтобы не напороться на беду?», - спрашивают волжане представителей дорожных служб. - Ведь водители не автослаломом на трассе занимаются и должны ехать по подготовленному для безопасного движения пути».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



