Уголовное дело по факту гибели 11 человек в столкновении катамарана и сухогруза передано в центральный аппарат СК России. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники. До этого уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек", расследовалось сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, уголовное дело возбудили вскоре после трагедии на воде, случившейся вечером 11 июня. Плавучая дача-катамаран модели "Елань 12" врезалась в сухогруз "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Это произошло напротив памятника "Гаситель". В результате погибли 11 человек. В рамках возбужденного уголовного дела задержан владелец лодочной станции гендиректор ООО "Пристань" Леонид Жданов.







