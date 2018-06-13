



В этом году за выдающиеся заслуги медицинские работники были отмечены в 27 номинациях. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника - на торжественной церемонии, которая прошла в Волгоградской областной думе, лучшим из лучших были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Сегодня в Волгоградской области работают 137 медицинских учреждений, в которых трудятся более девяти тысяч врачей и 22,5 тысячи средних медицинских работников. В регионе активно реализуются программы по привлечению медработников в сельские больницы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также проводится целевой набор специалистов среднего и высшего медицинского образования. За годы реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» участниками проектов стали 392 врача и 121 специалист среднего звена.

Регион стал первым в стране, где была внедрена практика целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета. Этот опыт был отмечен на федеральном уровне.

Профессия медицинского работника заслуженно считается одной из самых важных и почетных. Люди, посвятившие свою жизнь благородной миссии, избавляют пациентов от страданий, спасают жизни. Они готовы прийти к нам на помощь в любую минуту. В последние годы в здравоохранении области происходят большие перемены к лучшему. Идет масштабная реконструкция медицинских учреждений, закупается инновационное оборудование, совершенствуются методы лечения. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2018 год составляет 35,8 млрд рублей, что на 15% выше показателя 2017 года. В целом финансовое обеспечение областного здравоохранения за последние десять лет выросло более чем в три раза. Как сообщил заместитель председателя Волгоградской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков в рамках партийного проекта "Здоровое будущее" в этом году, по предложению областных депутатов, выделено 25 миллионов рублей на оснащение работников региональной службы скорой медицинской помощи новой экипировкой и средствами видеорегистрации.

«Несмотря на все объективные сложности, областное здравоохранение меняется в лучшую сторону, причём в последние годы это происходит особенно быстро, – считает главный врач ГУЗ «Клиническая больница №12», победитель в номинации «Лучший руководитель медицинской организации – 2018» Петр Иванов. – Я пришел в профессию 40 лет назад: то, что было и что есть – это несоизмеримо».

«Материальная база обновляется, внедряются современные технологии, поэтому врачу надо постоянно учиться, – рассказал заведующий кардиологическим отделением ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7», победитель в номинации «Лучший кардиолог - 2018» Сергей Давыдов. – Для меня профессия – это вся моя жизнь. В любое время года, днем и ночью надо понимать, что, надев белый халат, ты уже себе не принадлежишь. Быть достойным высокого звания врача – самое главное».



