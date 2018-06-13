|Здравоохранение
|14.06.2018 13:19
В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018"
В этом году за выдающиеся заслуги медицинские работники были отмечены в 27 номинациях. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, в преддверии профессионального праздника - Дня медицинского работника - на торжественной церемонии, которая прошла в Волгоградской областной думе, лучшим из лучших были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Сегодня в Волгоградской области работают 137 медицинских учреждений, в которых трудятся более девяти тысяч врачей и 22,5 тысячи средних медицинских работников. В регионе активно реализуются программы по привлечению медработников в сельские больницы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", а также проводится целевой набор специалистов среднего и высшего медицинского образования. За годы реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» участниками проектов стали 392 врача и 121 специалист среднего звена.
Регион стал первым в стране, где была внедрена практика целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием за счет средств областного бюджета. Этот опыт был отмечен на федеральном уровне.
Профессия медицинского работника заслуженно считается одной из самых важных и почетных. Люди, посвятившие свою жизнь благородной миссии, избавляют пациентов от страданий, спасают жизни. Они готовы прийти к нам на помощь в любую минуту. В последние годы в здравоохранении области происходят большие перемены к лучшему. Идет масштабная реконструкция медицинских учреждений, закупается инновационное оборудование, совершенствуются методы лечения. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2018 год составляет 35,8 млрд рублей, что на 15% выше показателя 2017 года. В целом финансовое обеспечение областного здравоохранения за последние десять лет выросло более чем в три раза. Как сообщил заместитель председателя Волгоградской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Горняков в рамках партийного проекта "Здоровое будущее" в этом году, по предложению областных депутатов, выделено 25 миллионов рублей на оснащение работников региональной службы скорой медицинской помощи новой экипировкой и средствами видеорегистрации.
«Несмотря на все объективные сложности, областное здравоохранение меняется в лучшую сторону, причём в последние годы это происходит особенно быстро, – считает главный врач ГУЗ «Клиническая больница №12», победитель в номинации «Лучший руководитель медицинской организации – 2018» Петр Иванов. – Я пришел в профессию 40 лет назад: то, что было и что есть – это несоизмеримо».
«Материальная база обновляется, внедряются современные технологии, поэтому врачу надо постоянно учиться, – рассказал заведующий кардиологическим отделением ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7», победитель в номинации «Лучший кардиолог - 2018» Сергей Давыдов. – Для меня профессия – это вся моя жизнь. В любое время года, днем и ночью надо понимать, что, надев белый халат, ты уже себе не принадлежишь. Быть достойным высокого звания врача – самое главное».
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Здравоохранение
|14.06.2018 14:38
По итогам 2017 года СОГАЗ-Мед помог вернуть своим застрахованным более 21,5 млн. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, при поддержке страховых представителей и юристов компании в прошлом году в досудебном порядке было удовлетворено 99% обоснованных жалоб пациентов. В 61% случаев, рассмотренных в судебном порядке, иски, предъявленные застрахованными к медицинским организациям, были удовлетворены. Для застрахованных вся помощь оказывается бесплатно. Как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) ИА «Высота 102» рассказал директор Волгоградского филиала СОГАЗ-Мед Владимир Витальевич Глазов. В частности, многих волнует вопрос, в каких случаях лучше обращаться в...
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|Спорт
|14.06.2018 13:35
Даже если бы у Волгоградской области были неограниченные финансовые возможности, основу клуба «Ротор Волгоград» все равно должны составлять воспитанники местной школы футбола. Как сообщает ИА «Высота 102», такое мнение сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре 2018 высказал заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета культуры региона Владимир Попков. Ему пришлось ответить на самый популярный вопрос этих дней: «За кого будете болеть?». Кроме того, один из журналистов попросил главу регионального комитета культуры назвать имена трех мировых звезд футбола, которых он хотел бы пригласить в команду «Ротор Волгоград», если бы у области был необъятный бюджет. Заместитель губернатора области не преминул...
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|Общество
|14.06.2018 12:55
Сегодня, в день начала мировых футбольных баталий, в почтовое обращение поступила марка, посвященная Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. Маркировочная продукция выпущена АО «Марка». Для торжественной церемонии гашения марки пришли филателисты города, поскольку продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. В Волгограде почетного права первого гашения марки удостоилась олимпийская чемпионка Лариса Ильченко. Марка размером 42,4х49 номиналом 100 рублей и изданная тиражом 530 тысяч уже поступила в продажу. Выпуск филателистической продукции, приуроченной к крупнейшим спортивным соревнованиям, является традицией во всем мире. С лучшими экспонатами...
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|Расследования
|14.06.2018 12:46 (Обновлено: 14.06.2018 14:43)
Уголовное дело по факту гибели 11 человек в столкновении катамарана и сухогруза передано в центральный аппарат СК России. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники. До этого уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек", расследовалось сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Напомним, уголовное дело возбудили вскоре после трагедии на воде, случившейся вечером 11 июня. Плавучая дача-катамаран модели "Елань 12" врезалась в сухогруз "Капитан Вечеркин" и перевернулась. Это произошло напротив памятника "Гаситель". В результате погибли 11 человек....
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|Газетный киоск
|14.06.2018 12:33
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "Начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам РФ поручено совместно с территориальными органами МВД России и Ространснадзора, общественными организациями провести совместные рейды всех возможных мест базирования маломерных судов для выявления незарегистрированных лодок, катеров, яхт и катамаранов", - сказали в ведомстве. "Кроме того, в органах прокуратуры будут инициированы внеплановые проверки баз для стоянки маломерных судов на предмет нарушения правил пользования в части содержания маломерных судов,...
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|Телеком
|14.06.2018 12:20
«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, разработанный специально для гостей чемпионата из других стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Обновленный тариф включает в себя безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков, 30 SMS на любые номера России и в другие страны, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели. «Мы начали готовить предложение для туристов заранее и еще летом прошлого года, во время Кубка...
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|Культура
|14.06.2018 11:52
Первая пресс-конференция в недавно открытом к ЧМ-2018 городском пресс-центре сегодня была посвящена культурной программе, подготовленной для гостей и жителей Волгограда на время проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета по культуре Владимир Попков с полной уверенностью заявил, что скучно не будет. Сегодня на Центральной набережной города в 16.00 откроют площадку Фестиваля болельщиков FIFA. На огромном экране будет вестись прямая трансляция церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в России и первой игры с участием российской сборной, а также выступление приглашенной звезды - шведского исполнителя Arash. Обладатель...
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|Общество
|14.06.2018 11:29
Объявлен аукцион на благоустройство склонов поймы реки Царицы в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сначала специалисты обустроят левый склон поймы от Астраханского путепровода до ул. Набережная им. 62-й Армии. Кроме того, проектом предусмотрена реновация прилегающего к склону сквера им. А. С. Пушкина с устройством тротуаров, озеленением и установкой малых архитектурных форм. В частности, будет обустроен спуск для пешеходов к пойме реки Царицы от строящегося гостиничного комплекса на ул. Краснознаменской. Здесь появится железобетонная лестница с облицовкой из гранитной плиты и ограждением, которое будет подсвечиваться в вечернее время. Еще один спуск для удобства пешеходов оборудуют...
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|Общество
|14.06.2018 10:49
Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили место начала будущего строительства объездной дороги вокруг города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе глава Росавтодора и руководитель области установили реперную рейку — памятный знак, символизирующий начало этапа работ по проектированию окружной магистрали. Рабочую поездку глава федерального дорожного ведомства начал с посещения Мамаева кургана, где вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтил память защитников Отечества. Участие в выездном совещании на месте начала строительства объездной дороги приняли также депутаты Госдумы от региона Евгений...
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|Общество
|14.06.2018 10:18
Сегодня жители ул. Новороссийской провели бессонную ночь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около трех часов ночи на территории, прилегающей к котельной 101-ого микрорайона, на ул. Новоросийской, 11а стали рубить деревья. «Благоустройство» продолжилось и утром. Жители подозревают, что зеленая зона в центре жилого массива пойдет еще под одну линию гаражей на территории котельной, которых здесь уже немало. «На каких основаниях это происходит? Почему под покровом ночи? Чтобы никто не мог помешать им планам? А теперь мы остались без единого островка зелени! Кто разрешает делать такие вещи? Если коммунальщики так зарабатывают на строительстве гаражей, то почему нас лишают глотка...
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|Здравоохранение
|14.06.2018 09:58
В Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по распространению бешенства среди животных. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в этом году зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией. Так заболели 11 диких лис, 53 кошки, 40 собак, семь голов крупного и четыре головы мелкого рогатого скота, одна лошадь, один хорек и два домашних хомяка. По данным Россельхознадзора, одной из причин распространения бешенства среди животных в регионе стали нарушения, допущенные сотрудниками государственной ветеринарной службы. Так, не соблюдались инструкции по применению вакцин и условия их хранения, а также сроки ревакцинаций животных....
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|Общество
|14.06.2018 07:37
У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected]
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|Культура
|14.06.2018 06:06
Съемки очередных серий Ералаша пройдут в Волгограде в июне, а центральной темой юмористических сюжетов станет футбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в продюсерском центре «Студии Ералаш – Волгоград», режиссеры выбрали у авторов по всей России самые искрометные сценарии и намерены снять целую серию спортивных историй. В кинопроизводство будут включены нескончаемые анекдотичные истории про болельщиков и кумиров, группы поддержки футбольных команд и комические недоразумения между тренером и игроками. Съёмки пройдут на футбольных полях города, а также в раздевалках и на трибунах стадиона. ...
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|Культура
|14.06.2018 04:34
Сегодня в Волгограде в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу состоится акция «Футбольная ночь». Она начнется с открытия выставки современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее изобразительных искусств имени Машкова, будут представлены произведения современного искусства: более 100 работ со всей страны. Состоится презентация новой песни, созданной волгоградскими музыкантами специально к спортивному празднику. Зрителей также ждут видеоинсталляция в окнах выставочного зала музея, в которую войдут выставка-конкурс рисунка на темы «Спорт» и «Футбол», виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений...
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|Спорт
|13.06.2018 21:32
Контракт c семью новыми футболистами команды “Ротор-Волгоград” будет подписан завтра. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, это произойдет в Абрау-Дюрсо, где команда находится на сборах. Фамилии новых игроков пока не разглашаются. Однако известно, что на просмотре в команде находится много претендентов. Уже 16 июня там пройдет контрольная встреча с майкопской "Дружбой", а 17 числа волгоградцы встретятся с новороссийской командой "Черноморец".
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14 июня 13:19
В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018" 2
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Здравоохранение
14 июня 13:19
В Волгограде подвели итоги регионального конкурса "Лучший врач-2018" 2
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