







Первая пресс-конференция в недавно открытом к ЧМ-2018 городском пресс-центре сегодня была посвящена культурной программе, подготовленной для гостей и жителей Волгограда на время проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета по культуре Владимир Попков с полной уверенностью заявил, что скучно не будет. Сегодня на Центральной набережной города в 16.00 откроют площадку Фестиваля болельщиков FIFA. На огромном экране будет вестись прямая трансляция церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в России и первой игры с участием российской сборной, а также выступление приглашенной звезды - шведского исполнителя Arash. Обладатель премии «Грэмми» начнет «зажигать» в 20.00. Помимо сегодняшней программы, по утверждению председателя регионального комитета культуры, в дни проведения в Волгограде игр группового этапа ЧМ, болельщиков ждет много сюрпризов. Один из них на пресс-конференции был раскрыт - ожидается, что перед посетителями площадки Фестиваля болельщиков FIFA выступит известный в прошлом российский футболист, а теперь успешный диджей Руслан Нигматуллин. Помимо этого, в течение ближайших недель провинциальный Волгоград должны основательно встряхнуть 35 творческих коллективов со всей России и зарубежья. Известно, что среди них будут группа «Plazma», рок-группа «Маша и Медведи», группа «Billy`s Band», молдавский коллектив «Zdob Si Zdub». 15 июля на закрытии Фестиваля болельщиков FIFA выступит швейцарская группа «Kadebostany». Посещение Фестиваля в игровые дни турнира будет бесплатным для всех желающих.