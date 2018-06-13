|Культура
|14.06.2018 11:52(Обновлено: 14.06.2018 12:16)
Скучно не будет: в Волгограде во время ЧМ болельщиков развлекут по полной культурной программе
Первая пресс-конференция в недавно открытом к ЧМ-2018 городском пресс-центре сегодня была посвящена культурной программе, подготовленной для гостей и жителей Волгограда на время проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель губернатора Волгоградской области, председатель регионального комитета по культуре Владимир Попков с полной уверенностью заявил, что скучно не будет. Сегодня на Центральной набережной города в 16.00 откроют площадку Фестиваля болельщиков FIFA. На огромном экране будет вестись прямая трансляция церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в России и первой игры с участием российской сборной, а также выступление приглашенной звезды - шведского исполнителя Arash. Обладатель премии «Грэмми» начнет «зажигать» в 20.00. Помимо сегодняшней программы, по утверждению председателя регионального комитета культуры, в дни проведения в Волгограде игр группового этапа ЧМ, болельщиков ждет много сюрпризов. Один из них на пресс-конференции был раскрыт - ожидается, что перед посетителями площадки Фестиваля болельщиков FIFA выступит известный в прошлом российский футболист, а теперь успешный диджей Руслан Нигматуллин. Помимо этого, в течение ближайших недель провинциальный Волгоград должны основательно встряхнуть 35 творческих коллективов со всей России и зарубежья. Известно, что среди них будут группа «Plazma», рок-группа «Маша и Медведи», группа «Billy`s Band», молдавский коллектив «Zdob Si Zdub». 15 июля на закрытии Фестиваля болельщиков FIFA выступит швейцарская группа «Kadebostany». Посещение Фестиваля в игровые дни турнира будет бесплатным для всех желающих.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Расследования
|14.06.2018 12:46
Уголовное дело по факту гибели 11 человек в столкновении катамарана и сухогруза передано в центральный аппарат СУ СК России. Об этом ИА “Высота 102” сообщили источники. До этого уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 263 “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее гибель двух и более человек”, расследовалось сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Напомним, уголовного дело возбудили вскоре после трагедии на воде, случившейся около 22.00 11 июня. Плавучая дача-катамаран модели “Елань 12” врезалась в сухогруз “Капитан Вечеркин” и перевернулась. Это произошло напротив памятника “Гаситель”. В результате погибли...
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|Газетный киоск
|14.06.2018 12:33
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. МЧС России будет инициировать проверки мест базирования маломерных судов и их стоянок после столкновения катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. "Начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам РФ поручено совместно с территориальными органами МВД России и Ространснадзора, общественными организациями провести совместные рейды всех возможных мест базирования маломерных судов для выявления незарегистрированных лодок, катеров, яхт и катамаранов", - сказали в ведомстве. "Кроме того, в органах прокуратуры будут инициированы внеплановые проверки баз для стоянки маломерных судов на предмет нарушения правил пользования в части содержания маломерных судов,...
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|Телеком
|14.06.2018 12:20
«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, разработанный специально для гостей чемпионата из других стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Обновленный тариф включает в себя безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков, 30 SMS на любые номера России и в другие страны, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели. «Мы начали готовить предложение для туристов заранее и еще летом прошлого года, во время Кубка...
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|Общество
|14.06.2018 11:29
Объявлен аукцион на благоустройство склонов поймы реки Царицы в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сначала специалисты обустроят левый склон поймы от Астраханского путепровода до ул. Набережная им. 62-й Армии. Кроме того, проектом предусмотрена реновация прилегающего к склону сквера им. А. С. Пушкина с устройством тротуаров, озеленением и установкой малых архитектурных форм. В частности, будет обустроен спуск для пешеходов к пойме реки Царицы от строящегося гостиничного комплекса на ул. Краснознаменской. Здесь появится железобетонная лестница с облицовкой из гранитной плиты и ограждением, которое будет подсвечиваться в вечернее время. Еще один спуск для удобства пешеходов оборудуют...
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|Общество
|14.06.2018 10:49
Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили место начала будущего строительства объездной дороги вокруг города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе глава Росавтодора и руководитель области установили реперную рейку — памятный знак, символизирующий начало этапа работ по проектированию окружной магистрали. Рабочую поездку глава федерального дорожного ведомства начал с посещения Мамаева кургана, где вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтил память защитников Отечества. Участие в выездном совещании на месте начала строительства объездной дороги приняли также депутаты Госдумы от региона Евгений...
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|Общество
|14.06.2018 10:18
Сегодня жители ул. Новороссийской провели бессонную ночь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около трех часов ночи на территории, прилегающей к котельной 101-ого микрорайона, на ул. Новоросийской, 11а стали рубить деревья. «Благоустройство» продолжилось и утром. Жители подозревают, что зеленая зона в центре жилого массива пойдет еще под одну линию гаражей на территории котельной, которых здесь уже немало. «На каких основаниях это происходит? Почему под покровом ночи? Чтобы никто не мог помешать им планам? А теперь мы остались без единого островка зелени! Кто разрешает делать такие вещи? Если коммунальщики так зарабатывают на строительстве гаражей, то почему нас лишают глотка...
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|Здравоохранение
|14.06.2018 09:58
В Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по распространению бешенства среди животных. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в этом году зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией. Так заболели 11 диких лис, 53 кошки, 40 собак, семь голов крупного и четыре головы мелкого рогатого скота, одна лошадь, один хорек и два домашних хомяка. По данным Россельхознадзора, одной из причин распространения бешенства среди животных в регионе стали нарушения, допущенные сотрудниками государственной ветеринарной службы. Так, не соблюдались инструкции по применению вакцин и условия их хранения, а также сроки ревакцинаций животных....
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|Общество
|14.06.2018 07:37
У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected]
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|Культура
|14.06.2018 06:06
Съемки очередных серий Ералаша пройдут в Волгограде в июне, а центральной темой юмористических сюжетов станет футбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в продюсерском центре «Студии Ералаш – Волгоград», режиссеры выбрали у авторов по всей России самые искрометные сценарии и намерены снять целую серию спортивных историй. В кинопроизводство будут включены нескончаемые анекдотичные истории про болельщиков и кумиров, группы поддержки футбольных команд и комические недоразумения между тренером и игроками. Съёмки пройдут на футбольных полях города, а также в раздевалках и на трибунах стадиона. ...
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|Культура
|14.06.2018 04:34
Сегодня в Волгограде в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу состоится акция «Футбольная ночь». Она начнется с открытия выставки современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее изобразительных искусств имени Машкова, будут представлены произведения современного искусства: более 100 работ со всей страны. Состоится презентация новой песни, созданной волгоградскими музыкантами специально к спортивному празднику. Зрителей также ждут видеоинсталляция в окнах выставочного зала музея, в которую войдут выставка-конкурс рисунка на темы «Спорт» и «Футбол», виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений...
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|Спорт
|13.06.2018 21:32
Контракт c семью новыми футболистами команды “Ротор-Волгоград” будет подписан завтра. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, это произойдет в Абрау-Дюрсо, где команда находится на сборах. Фамилии новых игроков пока не разглашаются. Однако известно, что на просмотре в команде находится много претендентов. Уже 16 июня там пройдет контрольная встреча с майкопской "Дружбой", а 17 числа волгоградцы встретятся с новороссийской командой "Черноморец".
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|Экология
|13.06.2018 20:50
В Красноармейском районе Волгограда на проспекте Столетова 2, 2а вновь горели отходы на мусорной площадке. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, возгорание произошло накануне, но такие случаи не единичны. По словам руководителя региональной общественной организации «Зеленый патруль» Ярослава Князева, во время экологических рейдов эта и другие площадки уже попадали в поле зрения общественников, так как систематически мусор с...
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|Аналитика
|13.06.2018 20:34
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде открыт городской пресс-центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 - для работы журналистов созданы все условия. Трагедия в акватории Волги: коллеги, друзья и родственники прощаются с трагически погибшими пассажирами катамарана. Волгоградцы по достоинству оценили новый парк у Мамаева кургана: центром притяжения стал фонтан. Год без газа: жители «треснувшего» дома на улице Невской постепенно возвращаются к цивилизации. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Политика
|13.06.2018 18:39
В сентябре 2012 года Волгоград официально был выбран одним из российских городов-участников, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Но еще 6 мая 2011 года, ровно семь лет назад, президент Владимир Путин на пленарном заседании межрегиональной конференции партии "Единая Россия" заявил, что Волгоград примет чемпионат мира по футболу и сказал ставшую легендарной фразу: "Где выигрывать, как не на сталинградской земле?". Город встретил это известие разбитыми дорогами, старым стадионом заросшими сорняками парками. Чего уж греха таить, не все верили в то, что Волгоград сможет кардинально преобразиться, что здесь появятся ровные магистрали, чудо-стадион, современный аэропорт. И это все удалось...
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|Общество
|13.06.2018 18:37
В туристско-информационных центрах, гостиницах, ресторанах Волгограда появились туристические путеводители, карты и справочные буклеты для гостей и туристов ЧМ-2018 по футболу. Они изданы на пяти языках - русском, английском, немецком, французском, испанском, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Представлена самая актуальная информация для туристов, в том числе — футбольных болельщиков: как добраться до города, проехать до главных спортивных объектов, что посмотреть, какие культурные мероприятия посетить, где поесть и остановиться, что купить на память о Волгограде. Отмечены самые интересные туристические объекты, пешеходные экскурсии по центру города, поездки в природные парки региона, гастрономические и развлекательные туры. Присутствует информация о...
Прочитана: 1979 раз
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Культура
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Скучно не будет: в Волгограде во время ЧМ болельщиков развлекут по полной культурной программе 8
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