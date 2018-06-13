В Волгограде в пойму реки Царица соорудят лестницу





Объявлен аукцион на благоустройство склонов поймы реки Царицы в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сначала специалисты обустроят левый склон поймы от Астраханского путепровода до ул. Набережная им. 62-й Армии. Кроме того, проектом предусмотрена реновация прилегающего к склону сквера им. А. С. Пушкина с устройством тротуаров, озеленением и установкой малых архитектурных форм. В частности, будет обустроен спуск для пешеходов к пойме реки Царицы от строящегося гостиничного комплекса на ул. Краснознаменской. Здесь появится железобетонная лестница с облицовкой из гранитной плиты и ограждением, которое будет подсвечиваться в вечернее время. Еще один спуск для удобства пешеходов оборудуют на пересечении ул. Краснознаменской и ул. Набережной 62-й Армии - он поможет сформировать пешеходную связь с интерактивным музеем «Россия. Моя история». Для этой цели от лестницы к парку у музея будут вести несколько пешеходных дорожек. В темное время территорию осветят новыми фонарями.

Специалисты высадят на склоне зеленые насаждения и газон. Здесь появятся саженцы хвойных деревьев и можжевельники - ассортимент деревьев подобран с учетом особенностей почвы и микроклимата данной территории. Для ухода за растениями предусмотрено строительство системы полива.

До конца года городские власти также благоустроят еще одну прилегающую к пойме территорию – площадку около памятника «Гаситель», а также вторую очередь поймы от музея до Астраханского путепровода. В пойме, учитывая пожелания волгоградцев, появятся скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.



