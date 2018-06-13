Глава Росавтодора осмотрел место начала будущего строительства объездной дороги вокруг Волгограда





Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили место начала будущего строительства объездной дороги вокруг города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе глава Росавтодора и руководитель области установили реперную рейку — памятный знак, символизирующий начало этапа работ по проектированию окружной магистрали.

Рабочую поездку глава федерального дорожного ведомства начал с посещения Мамаева кургана, где вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтил память защитников Отечества. Участие в выездном совещании на месте начала строительства объездной дороги приняли также депутаты Госдумы от региона Евгений Москвичев и Анна Кувычко. По словам Анны Александоровны, отрадно, что давняя мечта жителей региона начинает сбываться. «Еще несколько лет назад о реализации столь масштабного проекта мы не могли даже подумать. Но сегодня мы ощущаем мощную поддержку федерального центра, команда депутатов Государственной думы работает в тесном контакте с руководством области на единый результат – развитие нашего региона. Поэтому сейчас, глядя на реализацию самых смелых проектов, таких, как новый стадион, рокадная дорога, обновление аэропорта, больницы №25, смело можно сказать, что даже невозможного нам мало. Я уверена, что совместными усилиями региональной и федеральной власти мы добьемся новых высот во благо нашего любимого региона», - отметила Анна Кувычко.

Как прозвучало на выездном совещании, строительство автомагистрали позволит вывести потоки транзитного транспорта из областного центра, снизить нагрузку на дорожную сеть города, улучшить экологическую ситуацию. Также объездная дорога позволит создать дополнительные возможности для развития Волгоградской области, как транспортного узла европейской части страны.

Общая протяженность новой дороги составит 71,4 км, она пройдет через Городищенский и Светлоярский районы области с выходом на трассу Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе поселка Ерзовка. Проектируемый участок нового строительства свяжет российские регионы со странами Каспийского бассейна, укрепит дальние транзитные коридоры между центральными, южными областями страны и регионами Кавказа, Закавказья. Планируется, что проект будет включать в себя возведение шести транспортных развязок в разных уровнях, 25 мостов и путепроводов. Строительство предполагается осуществлять поэтапно. Дорожные строители выйдут на площадку в 2020 году.

В ходе своего визита в Волгоград руководитель Росавтодора также напомнил о том, что в будущем году головной офис ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» переедет из Тамбова в город-герой. В феврале текущего года в соответствии с приказом Минтранса РФ к учреждению было присоединено ФКУ Упрдор «Азов».



