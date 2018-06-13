В центре Волгограда вырубили деревья под покровом ночи





Сегодня жители ул. Новороссийской провели бессонную ночь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около трех часов ночи на территории, прилегающей к котельной 101-ого микрорайона, на ул. Новоросийской, 11а стали рубить деревья. «Благоустройство» продолжилось и утром. Жители подозревают, что зеленая зона в центре жилого массива пойдет еще под одну линию гаражей на территории котельной, которых здесь уже немало. «На каких основаниях это происходит? Почему под покровом ночи? Чтобы никто не мог помешать им планам? А теперь мы остались без единого островка зелени! Кто разрешает делать такие вещи? Если коммунальщики так зарабатывают на строительстве гаражей, то почему нас лишают глотка свежего воздуха?», - задаются вопросом горожане.





Напомним, в последнее время в районных администрациях вынесли решения о демонтаже сотен гаражей. Получается, одни гаражи - вне закона, а ради строительства других и деревья вырубить не жалко?



