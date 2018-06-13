Россельхознадзор назвал виновных в распространении бешенства в Волгоградской области

В Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по распространению бешенства среди животных. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в этом году зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией. Так заболели 11 диких лис, 53 кошки, 40 собак, семь голов крупного и четыре головы мелкого рогатого скота, одна лошадь, один хорек и два домашних хомяка.

По данным Россельхознадзора, одной из причин распространения бешенства среди животных в регионе стали нарушения, допущенные сотрудниками государственной ветеринарной службы. Так, не соблюдались инструкции по применению вакцин и условия их хранения, а также сроки ревакцинаций животных. Порой ревакцинация вообще не проводилась. Иногда специалисты не занимались подворным обходом и вакцинацией животных вблизи очага заболевания. По имеющимся сведениям, виновные в нарушениях должностные лица уже наказаны.

В тоже время специалисты ведомства напоминают, что при появлении подозрения на бешенство у животного - обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги - нужно сообщить об этом в ветслужбу. Людям, пострадавшим от укусов, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медпомощью в травмпункт по месту жительства.



