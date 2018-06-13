На сборах в Абрау-Дюрсо “Ротор-Волгоград” примет пополнение

В сентябре 2012 года Волгоград официально был выбран одним из российских городов-участников, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Но еще 6 мая 2011 года, ровно семь лет назад, президент Владимир Путин на пленарном заседании межрегиональной конференции партии "Единая Россия" заявил, что Волгоград примет чемпионат мира по футболу и сказал ставшую легендарной фразу: "Где выигрывать, как не на сталинградской земле?". Город встретил это известие разбитыми дорогами, старым стадионом заросшими сорняками парками. Чего уж греха таить, не все верили в то, что Волгоград сможет кардинально преобразиться, что здесь появятся ровные магистрали, чудо-стадион, современный аэропорт. И это все удалось...

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