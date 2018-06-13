В Волгограде организаторам сети подпольных казино заменили штраф на срок

К реальным срокам заключения за организацию нелегальных казино приговорил Волгоградский областной суд Сергея Яшкина, Дмитрия Кортунова и Александра Мульганова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, было доказано, что с июля 2014 по январь 2016 года преступное трио под руководством Яшкина организовало сеть подпольных игровых клубов на территории Урюпинска.

Так, областная судебная инстанция, рассматривая апелляцию прокурора, заменила 300-тысячные штрафы, назначенные Урюпинским городским судом. Тогда горсуд исключил из квалификации обвинения, то, что преступление совершалось в составе организованной группы. Поэтому и был вынесен более мягкий приговор. На сей раз приговор вынесен с учетом этого факта. Теперь Яшкину предстоит провести четыре, а Кортунову и Мульганову - три с половиной года в колонии общего режима. Свою вину мужчины не признали. Приговор уже вступил в законную силу.

Незаконный бизнес выявили сотрудники полиции. Расследованием занимались следователи Урюпинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области.